Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις καλούν τους συνταξιούχους της Αττικής σε πανσυνταξιουχική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 10 το πρωί, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά), συνεχίζοντας τον κύκλο κινητοποιήσεων που ξεκίνησε μετά τη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση του περασμένου Μαρτίου.

Σε ανακοίνωσή τους, οι οργανώσεις τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν «μέχρι τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων» των συνταξιούχων, απορρίπτοντας –όπως αναφέρουν– την «πολιτική των επιδομάτων» και την επίκληση των δημοσιονομικών περιορισμών από την κυβέρνηση.

Οι συνταξιουχικές οργανώσεις κατηγορούν διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις για αντισυνταξιουχικές και αντιλαϊκές πολιτικές, σημειώνοντας ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν πλέον ούτε για τις βασικές ανάγκες των συνταξιούχων. Παράλληλα, κάνουν λόγο για τεράστια έσοδα του κράτους από τις περικοπές στις συντάξεις και τα πρωτογενή πλεονάσματα, υποστηρίζοντας ότι οι συνταξιούχοι έχουν επωμιστεί δυσανάλογο βάρος τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη κυβερνητική εξαγγελία για την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, με τις οργανώσεις να χαρακτηρίζουν την αύξηση του επιδόματος από 250 σε 300 ευρώ ως «επικοινωνιακή κοροϊδία» που δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα επιβίωσης.

Παράλληλα, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, επαναφορά των δώρων, καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους.

Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ακόμη ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν νέα μέτρα λιτότητας «στο όνομα της πολεμικής οικονομίας», καλώντας σε μαζική και δυναμική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της επόμενης περιόδου τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη χώρα.