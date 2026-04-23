«Ο χρόνος τρέχει» προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν σε νέα του ανάρτηση.

Με ένα νέο επιθετικό μήνυμα ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να διασκευάσει τις εντυπώσεις διαμηνύοντας ότι αυτός έχει όλον τον χρόνο με το μέρος του αντίθετα από το Ιράν, για το οποίο ο χρόνος τους τελειώνει.

Εξαπολύοντας επίθεση στους NY Times και το CNN, περί fake news, ο Τραμπ επιμένει ότι ο χρόνος τρέχει και είναι με το μέρος του. Τονίζει μεταξύ άλλων πως θα κάνει συμφωνία με το Ιράν μόνο όταν θα είναι κατάλληλη και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους και τον υπόλοιπο κόσμο.

«Για εκείνους τους ανθρώπους, λιγότερους σε αριθμό τώρα από ποτέ, που διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times ή παρακολουθούν fake news του CNN, που πιστεύουν ότι είμαι «ανυπόμονος» να τελειώσει ο πόλεμος (αν θα μπορούσατε καν να τον ονομάσετε έτσι!) με το Ιράν, λάβετε υπόψη ότι είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που βρέθηκε ποτέ σε αυτή τη θέση.

»Έχω όλο τον χρόνο στον κόσμο, αλλά το Ιράν όχι - Ο χρόνος τρέχει! Ο λόγος που ορισμένα από τα μέσα ενημέρωσης τα πάνε τόσο άσχημα με τους συνδρομητές και τους τηλεθεατές είναι επειδή δεν έχουν πλέον αξιοπιστία. Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει κατεδαφιστεί, τα αντιαεροπορικά τους όπλα και τα ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αεροστεγής και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα χειροτερεύουν - Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους! Μια συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους Συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για τον υπόλοιπο κόσμο» ανάφερε σε ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ.