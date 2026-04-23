«Δεν θα υπάρχει κανένας δισταγμός», προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για επιθέσεις σε όποιο σκάφος βάζει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας παράλληλα να εντατικοποιηθεί η επιχείρηση αφαίρεσής τους και προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρχει κανένας δισταγμός.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «πυροβολούν και να σκοτώνουν» κάθε σκάφος που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, διέταξε να συνεχιστεί σε «τριπλάσιο επίπεδο» η επιχείρηση των ΗΠΑ για την αποναρκοθέτηση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Έχω διατάξει το Ναυτικό των ΗΠΑ να πυροβολεί και να σκοτώνει κάθε σκάφος, όσο μικρά κι αν είναι (όλα τα πλοία του ναυτικού τους, 159, είναι στον βυθό της θάλασσας) που τοποθετεί νάρκες στα νερά των Στενών του Ορμούζ. Δεν θα υπάρχει κανένας δισταγμός.

Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν τα Στενά αυτή τη στιγμή. Διατάσσω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο».

Τραμπ: Στο Ιράν δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους, τρελή μάχη σκληροπυρηνικών- μετριοπαθών

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε νέα ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι στο Ιράν δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους και γίνεται «τρελή μάχη» ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς και τους μετριοπαθείς.

Επανήλθε στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν «τον απόλυτο έλεγχο» και πως θα παραμείνουν «ερμητικά σφραγισμένα» μέχρι να μπορέσει το Ιράν να κάνει συμφωνία.

Αναλυτικά, ο Τραμπ έγραψε:

«Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλά δεν ξέρουν! Η εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στους “σκληροπυρηνικούς”, οι οποίοι έχουν χάσει άσχημα στο πεδίο της μάχης και τους “μετριοπαθείς”, οι οποίοι δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό), είναι τρελή!

Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να μπει ή να φύγει χωρίς την έγκριση του Ναυτικού των ΗΠΑ. Είναι “ερμητικά σφραγισμένα” μέχρι να μπορέσει το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία».