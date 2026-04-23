Το Ιράν κατέλαβε χθες Τετάρτη δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό του σε αυτήν τη στρατηγική θαλάσσια οδό, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ’ αόριστον τις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σε μια αιφνιδιαστική μεταστροφή, λίγες ώρες μετά τις απειλές για νέα κλιμάκωση, ο Τραμπ ανακοίνωσε μονομερώς ότι οι ΗΠΑ θα παρατείνουν την εκεχειρία έως ότου εξεταστεί ιρανική πρόταση σε ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί δύο μήνες.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι δεν επιβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας και επέκριναν την απόφαση του Τραμπ να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, κάτι που η Τεχεράνη θεωρεί πράξη πολέμου. Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι πλήρης εκεχειρία θα είχε νόημα μόνο εάν αρθεί ο αποκλεισμός.

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνούσε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, είναι αδύνατη με τέτοια «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν πετύχατε τους στόχους σας μέσω στρατιωτικής επιθετικότητας και δεν θα τους πετύχετε ούτε με εκφοβισμό», έγραψε στην πρώτη του απάντηση στην ανακοίνωση Τραμπ. «Ο μόνος δρόμος είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού», τόνισε.

Σε μια ακόμη αναδιάταξη στο Πεντάγωνο εν καιρώ πολέμου, καρατομήθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση της υπόθεσης. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την απομάκρυνση του ανώτατου στρατηγού του Στρατού από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι ο Φέλαν αποχωρεί «με άμεση ισχύ», χωρίς εξηγήσει τον λόγο ή να διευκρινίσει αν πρόκειται για δική του απόφαση.

Επίσης, ο Τραμπ υπαναχώρησε εκ νέου από τις επανειλημμένες απειλές του για βομβαρδισμό ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και άλλων πολιτικών υποδομών, κάτι που τα Ηνωμένα Έθνη - και άλλοι - προειδοποιούν ότι θα παραβίαζε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ωστόσο, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Έτσι, οι δύο πλευρές παραμένουν σε αδιέξοδο, με τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστά, προκαλώντας πιέσεις στις οικονομίες παγκοσμίως.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ συμμετείχε στις συγκρούσεις κατά του Ισραήλ.

Κατάληψη πλοίων

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης κατέλαβαν δύο πλοία και τα οδήγησαν σε ιρανικές ακτές, σύμφωνα με δηλώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών και του πρακτορείου Tasnim.

Οι Φρουροί κατηγόρησαν τα πλοία - το (ελληνόκτητο) "Epaminondas" με σημαία Λιβερίας και το "MSC Francesca" με σημαία Παναμά - ότι λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και παραποιούσαν τα συστήματα πλοήγησής τους.

Ένα τρίτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας δέχθηκε πυρά στην ίδια περιοχή, αλλά δεν υπέστη ζημιές και συνέχισε το ταξίδι του, σύμφωνα με πηγές ναυτικής ασφάλειας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News ότι, καθώς τα πλοία δεν ήταν αμερικανικά ή ισραηλινά, η κατάσχεση δεν συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, χαρακτηρίζοντάς την ωστόσο «πειρατεία».

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής αναγκάσει περισσότερα από 30 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνια, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχουν επιβάλλει. Πέρα από τον Περσικό Κόλπο, έχει επίσης αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια με ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα, απομακρύνοντάς τα από θέσεις κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές συναλλαγές σήμερα Πέμπτη.

Καμία προθεσμία για την εκεχειρία

Στην ανακοίνωσή του την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν αίτημα Πακιστανών διαμεσολαβητών «να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί του καταλήξουν σε ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Δεν έχει τεθεί καμία προθεσμία για την πρόταση ή τις συνομιλίες, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Το Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει να προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μετά την αποτυχία τους να εμφανιστούν σε προγραμματισμένες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη.

Η πρώτη συνάντηση ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ πριν από 11 ημέρες δεν κατέληξε σε συμφωνία.

Με πληροφορίες από Reuters