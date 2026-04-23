Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν απομακρύνεται «άμεσα» από τη θέση του, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χθες Τετάρτη το αμερικανικό Πεντάγωνο, εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Φέλαν, σε μια κρίσιμη περίοδο του πολέμου, αναφέρει το AP.

Καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού αναλαμβάνει ένας πιστός του Τραμπ, ο υφυπουργός Ναυτικού Χουνγκ Κάο, βετεράνος με 25ετη θητεία, ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα - χωρίς επιτυχία - για τη Γερουσία και τη Βουλή των ΗΠΑ στη Βιρτζίνια.

Η αποχώρηση του Φέλαν είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά ανακατατάξεων στην ανώτατη ηγεσία του Πενταγώνου και έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απέλυσε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ. Από πέρυσι που ανέλαβε καθήκοντα, ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει αρκετούς κορυφαίους στρατηγούς, ναυάρχους και αξιωματούχους άμυνας.

Οι καρατομήσεις ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Χέγκσεθ απομάκρυνε στρατιωτικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η ναύαρχος Λίζα Φρανκέτι, επικεφαλής του αμερικανικού Ναυτικού, και ο στρατηγός Τζιμ Σλάιφ, υπ’ αριθμόν δύο ηγέτης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Τραμπ απέλυσε επίσης τον στρατηγό της πολεμικής αεροπορίας Τσαρλς Μπράουν Τζούνιορ, από πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας - ο υψηλότερος βαθμός αξιωματούχου της χώρας.

Με πληροφορίες από AP