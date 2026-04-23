Άνοδο καταγράφουν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ιράν και των ΗΠΑ παραμένουν σε αδιέξοδο και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να επιβάλλουν περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στις ασιατικές αγορές οι τιμές διατηρούν έντονα ανοδική δυναμική. Το αργό πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 94,52 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,56 δολαρίων ή 1,68%, ενώ το Μπρεντ ενισχύεται στα 103,30 δολάρια το βαρέλι με αύξηση 1,39 δολαρίων ή 1,36%, σύμφωνα με τα στοιχεία της 22ας Απριλίου 2026 (EDT).

Η ένταση στην περιοχή εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας. Παρά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, οι δύο χώρες διατηρούν αυστηρούς περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μέσω του οποίου διακινούνταν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την Τετάρτη, το Ιράν προχώρησε στην κατάσχεση δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό του στην περιοχή, την ώρα που οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στο ιρανικό εμπόριο. Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι μια πλήρης εκεχειρία θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εφόσον αρθεί ο αποκλεισμός.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής και της ασφάλειας, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια με ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα, ανακατευθύνοντάς τα μακριά από περιοχές κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Στο μεταξύ, η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να αποφεύγει την περαιτέρω κλιμάκωση, με τον Τραμπ να υπαναχωρεί εκ νέου από προηγούμενες απειλές για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λήξη της εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην αγορά ενισχύονται και από τα θεμελιώδη μεγέθη. Οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου των ΗΠΑ κατέγραψαν ιστορικό υψηλό, φθάνοντας τα 12,88 εκατ. βαρέλια ημερησίως, καθώς Ευρώπη και Ασία αύξησαν τις αγορές λόγω των διαταραχών που προκάλεσε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,9 εκατ. βαρέλια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για μείωση κατά 1,2 εκατ. βαρέλια, ενώ αντίθετα καταγράφηκε πτώση στα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας.