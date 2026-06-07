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Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00.

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το τζόκερ. Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγο αργότερα στις 22:00 θα μάθουμε τους τυχερούς αριθμούς.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: