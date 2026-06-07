Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στο κύμα συγκέντρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ιταλική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο χρόνια.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον τραπεζικό χάρτη της Ιταλίας, καθώς η Banco BPM κατέθεσε επίσημη πρόταση προς τη Banca Monte dei Paschi di Siena για συγχώνευση «μεταξύ ίσων», σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της χώρας με χρηματιστηριακή αξία άνω των 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το διοικητικό συμβούλιο της Banco BPM ενέκρινε ομόφωνα την αποστολή επιστολής προς τη Monte Paschi, εκφράζοντας την πρόθεσή του να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συναινετική συμφωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την αναλογία ανταλλαγής μετοχών ή τους οικονομικούς όρους της πρότασης.

Η Monte Paschi προχωρά ήδη στην ενσωμάτωση της Mediobanca, ενώ η Banco BPM ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά της Anima Holding. Την ίδια στιγμή, η UniCredit απέτυχε να αποκτήσει την Banco BPM και συνεχίζει τις προσπάθειες προσέγγισης της Commerzbank.

Η Banco BPM, η οποία διαθέτει ήδη ποσοστό περίπου 3,7% στη Monte Paschi, εκτιμά ότι η συγχώνευση θα μπορούσε να αποφέρει προ φόρων συνέργειες άνω του 1,1 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περισσότερα από 650 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από εξοικονόμηση κόστους, ενώ πάνω από 450 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να προκύψουν από την ενίσχυση των εσόδων. Η διοίκηση της τράπεζας υποστηρίζει ότι οι κίνδυνοι υλοποίησης είναι περιορισμένοι, καθώς οι δύο οργανισμοί διαθέτουν συμπληρωματική γεωγραφική παρουσία και δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το σχέδιο που προτείνεται, η συγχώνευση θα μπορούσε να προχωρήσει παράλληλα με την ενσωμάτωση της Mediobanca από τη Monte Paschi, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και διευρύνοντας τις στρατηγικές επιλογές που σχετίζονται με τη συμμετοχή της τελευταίας στην ασφαλιστική Generali. Παράλληλα, η διακυβέρνηση του νέου σχήματος προβλέπεται να βασιστεί σε ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο τραπεζών, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την επιτυχία της συμφωνίας.

