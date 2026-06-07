Στη συμφωνία συμμετείχαν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν και το Ομάν.

Οι χώρες του ΟΠΕΚ+ κατέληξαν σε συμφωνία για νέα αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου, προχωρώντας στην τέταρτη διαδοχική αναπροσαρμογή μέσα σε ισάριθμους μήνες. Η απόφαση επιβεβαιώνει τη στρατηγική του οργανισμού να επαναφέρει σταδιακά στην αγορά μέρος των ποσοτήτων που είχαν αποσυρθεί τα προηγούμενα χρόνια μέσω εθελοντικών περικοπών παραγωγής.

Σύμφωνα με το Reuters, με την απόφαση που ελήφθη από επτά βασικά μέλη της συμμαχίας, οι στόχοι παραγωγής θα αυξηθούν κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον επόμενο μήνα, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό που είχε υιοθετηθεί και στις προηγούμενες αναπροσαρμογές.

Η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Παρά τις αυξήσεις των ποσοστώσεων, η πραγματική παραγωγή αρκετών χωρών παραμένει χαμηλότερη των στόχων εξαιτίας προβλημάτων στις εξαγωγές και των γεωπολιτικών εξελίξεων που επηρεάζουν τις ενεργειακές ροές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα αύξηση έχει τόσο οικονομικό όσο και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο ΟΠΕΚ+ επιδιώκει να στείλει μήνυμα σταθερότητας προς τις διεθνείς αγορές, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία του να προσαρμόσει εκ νέου την παραγωγική του πολιτική εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες.

Την ίδια ώρα, ο οργανισμός εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για τις προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Η ηγεσία του ΟΠΕΚ εκτιμά ότι η κατανάλωση θα παραμείνει ισχυρή τα επόμενα χρόνια, διατηρώντας τις προβλέψεις της για περαιτέρω αύξηση της ζήτησης κατά το 2026.