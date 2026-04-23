Την Παρασκευή η Μαρία Πρεβολαράκη θα διεκδικήσει το δεύτερο διαδοχικό χρυσό μετάλλιό της.

Μετά τον πολυπόθητο ευρωπαϊκό τίτλο, που κατέκτησε πέρυσι, η Μαρία Πρεβολαράκη είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον τίλο της. Και με επική ανατροπή πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης, που διεξάγεται στα Τίρανα.

Αφού απέκλεισε στα προμητελικά τη Γερμανίδα Βέντλε, στον ημιτελικό της κατηγορίας των 53 κ., κόντρα στην Πολωνή Ζάσινα, η κορυφαία Ελληνίδα του αθλήματος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2, 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όμως, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα της.

Αρχικά μείωσε σε 6-4 και δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πήρε ακόμα δύο πόντους, ισοφάρισε σε 6-6 και πέρασε στον τελικό της Παρασκευής με πλεονέκτημα. Έτσι, θα υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό τίτλο που κατέκτησε στις 11 Απριλίου 2025.

