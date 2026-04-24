Η Πρεβολαράκη ηττήθηκε οριακά με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρέμοβα.

Νέα μεγάλη επιτυχία για την Μαρία Πρεβολαράκη η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης.

Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε οριακά με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρέμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Η Πρεβολαράκη προηγήθηκε με 1-0 από παρατήρηση που δόθηκε στην Ουκρανή, αλλά η αντίπαλος της στο δεύτερο γύρο κατάφερε και πήρε δύο πόντους και προβάδισμα στο σκορ.

Παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια της, η Πρεβολαράκη δεν μπόρεσε να γυρίσει το ματς και γνώρισε την ήττα.

