Ο Νικόλας Βαγιώτης και η Πολυξένη Μπαλντούνα αγωνίστηκαν στην κατηγορία U15 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μη Ολυμπιακών Στυλ Πάλης της Ομοσπονδίας Πάλης.

Ο Νικόλας Βαγιώτης και η Πολυξένη Μπαλντούμα έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους και αγωνίστηκαν επάξια στους τελικούς στο Λουτράκι, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μη Ολυμπιακών Στυλ Πάλης, μια διοργάνωση – ορόσημο που συγκεντρώνει 800 αθλητές από 40 χώρες και πραγματοποιείται για πρώτη φορά παγκοσμίως με το νέο ενιαίο φορμάτ της Ομοσπονδίας Πάλης (UWW).

Στον τελικό των 71 κιλών U15 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW στο Λουτράκι o Νικόλας Βαγιώτης, του Αθλητικού Συλλόγου Παγκρατίου «Ηρακλής», των προπονητών Νίκου Αλεξίου και Κεφαλά Χρήστου από τον Άγιο Σεραφείμ Φθιώτιδας, αντιμετώπισε τον ανεξάρτητο αθλητή Ζάχαρ Λάριτσεφ και κατέκτησε επάξια το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Νικόλας Βαγιώτης στον ημιτελικό της Πέμπτης, που είχε ελληνικό «χρώμα», επικράτησε του Σταύρου Παπουτσή και πανηγύρισε την σπουδαία πρόκρισή του στον τελικό. Ο Σταύρος Παπουτσής, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και θα ανέβει στο βάθρο των νικητών, πέτυχε την Τετάρτη αποφασιστική νίκη απέναντι στον Ιταλό, Βιντσέντζο Μίκολι, διαγράφοντας την πορεία του προς την διάκριση.

Λίγο νωρίτερα η Ελληνίδα αθλήτρια Πολυξένη Μπαλντούνα αγωνίστηκε στον τελικό των 66 κιλών U15 και κατέκτησε αντίστοιχα το ασημένιο μετάλλιοαπέναντι στην Ουκρανή Βσέλινα Μέλνιτσουκ.

Σημειώνεται οτι η ελληνική αποστολή φεύγει γεμάτη μετάλεια από το Λουτράκι. Το χάλκινο μετάλλιο στα 57 κιλά κάτω των 15 ετών κατέκτησε ο Αντώνης Ντόλιας την Πέμπτη, μετά τον αγώνα απέναντι στον Σαβέλι Μαλινκόφσκι από το Καζακστάν, από τον οποίο έχασε στις λεπτομέρειες.

Ο Ιωάννης Αυγερίδης κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο και θα ανέβει στο βάθρο των νικητών. Στα 66 κιλά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW U15 έφτασε στο ημιτελικό, όπου αντιμετώπισε τον Αρτιόμ Σαακιάν από το Καζακστάν.

Επίσης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U15 ο Αλέξανδρος Γιώργος Περακάκης κατέκτησε και αυτός το χάλκινο μετάλλιο στα 84 κιλά. Στον ημιτελικό ο Έλληνας έχασε από τον ανεξάρτητο αθλητή Έγκορ Ζβιάγκιντσεφ.

Επίσης στην κατηγορία U17 την Πέμπτη η Λαμπρινή Χριστίνα Περγελή στον ημιτελικό των 62 κιλών έχασε από την ανεξάρτητη αθλήτρια Ξένια Φεντόσεβα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ενω και η Ελένη Τόλια - επίσης του του Αθλητικού Συλλόγου Παγκρατίου «Ηρακλής», των προπονητών Νίκου Αλεξίου και Κεφαλά Χρήστου, αντίστοιχα κέρδισε την Πέμπτη το χάλκινο μετάλλιο στα ημιτελικά των 53 κιλών, όπου αντιμετώπισε την Αμίνα Σαφερμπέκοβα από το Καζακστάν.