Η δασκάλα κατήγγειλε ότι 6χρονος μαθητής της Α δημοτικού, τη «θώπευσε» μέσα στην τάξη, όταν πήγε να της δείξει μια ζωγραφιά που είχε κάνει.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου μετά από μια ασυνήθιστη καταγγελία που υπέβαλε δασκάλα της Α’ Δημοτικού, η οποία ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε ακατάλληλο άγγιγμα από μαθητή έξι ετών.

Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν το παιδί πλησίασε την εκπαιδευτικό για να της δείξει μια ζωγραφιά. Η δασκάλα ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί την άγγιξε με τρόπο που η ίδια θεώρησε ακατάλληλο. Η δασκάλα ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος προσπάθησε να διαχειριστεί το ζήτημα με ψυχραιμία, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του παιδιού και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής τάξης. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα η ίδια προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Η αστυνομία κατέγραψε το συμβάν και ενημέρωσε τους γονείς του μαθητή, οι οποίοι υπέβαλαν άμεσα αναφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, ζητώντας πλήρη διερεύνηση τόσο για την καταγγελία όσο και για τον τρόπο χειρισμού της.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης ενημέρωσε ότι διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Παράλληλα, αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνση της δασκάλας από το συγκεκριμένο σχολείο, με τοποθέτησή της σε άλλα δύο δημοτικά μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι όλα τα στοιχεία θα αξιολογηθούν με προσοχή, με δεδομένη την πολύ μικρή ηλικία του παιδιού και την ανάγκη προστασίας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

