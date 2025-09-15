Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79 κ. της ελευθέρας πάλης, στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ.
Σε ηλικία μόλις 23 ετών, έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά την κορυφή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ελευθέρα.
Στον τελικό ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης νίκησε τον Αμερικανό Λιβάι Ντέιβιντ Χάινς με 3-2, για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
{https://www.instagram.com/p/DOoijVKCLO8/}
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Κουγιουμτσίδη
{https://www.facebook.com/wrestlinghellas/videos/2755479994640656/}
Οι πανηγυρισμοί μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου
{https://www.instagram.com/p/DOognhPCIbo/}