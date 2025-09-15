Ο Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 79 κ. της ελευθέρας στο Ζάγκρεμπ.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79 κ. της ελευθέρας πάλης, στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά την κορυφή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ελευθέρα.

Στον τελικό ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης νίκησε τον Αμερικανό Λιβάι Ντέιβιντ Χάινς με 3-2, για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

{https://www.instagram.com/p/DOoijVKCLO8/}

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Κουγιουμτσίδη

{https://www.facebook.com/wrestlinghellas/videos/2755479994640656/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πανηγυρισμοί μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου

{https://www.instagram.com/p/DOognhPCIbo/}