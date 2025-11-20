Οι φοιτητές παρουσίασαν μια στοχευμένη RNAi θεραπευτική προσέγγιση ακριβείας κατά της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας.

Χρυσό μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, κατέκτησε η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα iGEM Thessaloniki του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η ομάδα συμμετείχε με το πρωτοποριακό ερευνητικό project «siREN», μια στοχευμένη RNAi θεραπευτική προσέγγιση ακριβείας για τη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, έναν από τους συχνότερους τύπους λευχαιμίας στους ενήλικες στις δυτικές χώρες. Το έργο αξιοποιεί τεχνικές Συνθετικής Βιολογίας, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο αποτελεσματικές, ασφαλείς και εξατομικευμένες θεραπείες.

Η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή σειρά επιτυχιών της ομάδας, η οποία από το 2017 έως σήμερα έχει αποσπάσει πολλά μετάλλια στον παγκόσμιο θεσμό καθώς το 2017 απέσπασε το χρυσό μετάλλιο, το 2018 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, το 2019 το χρυσό μετάλλιο, το 2022, το 2023 και το 2024 το ασημένιο μετάλλιο.

Η φετινή ομάδα αποτελείται από 11 φοιτητές από τέσσερις σχολές και έξι τμήματα του ΑΠΘ, ενώ την επιστημονική καθοδήγηση έχει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Καθηγητής Ιατρικής Μιχαήλ Αϊβαλιώτης, με τη συμβολή μελών ΔΕΠ και υποψήφιων διδακτόρων από το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Μάλτας. Μέλη της ομάδας είναι από το Τμήμα Ιατρικής η Ερρικέττη-Θεοδώρα Μούμκα, από το τμήμα Βιολογίας ο Γεώργιος Ζέκας, από το Τμήμα Χημείας ο Γεώργιος Μαρουλής και η Όλγα-Άννα Σκαρλάτου, από το Τμήμα Γεωπονίας η Μαριάννα Ραφαηλία Παλιεράκη, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ο Αντώνιος Τσιορβάς και ο Κυριάκος-Μάριος Παπαμανώλης, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών η Ιωάννα Καράμπελα, η Μαργαρίτα Παπαστεργίου και η Έρρικα Συλάι, καθώς και η απόφοιτη του Τμήματος Βιολογίας Αγγελική Ιορδανίδου. Εκπαιδεύτριες της ομάδας είναι η Δρ Κωνσταντίνα Ψαθά, η Δρ Στεφανία Μανιάτση και η Δρ Ελευθερία Γηρούση από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου. Στην εκπαίδευση της ομάδας συμμετείχε και ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Μάλτας Δημοσθένης Τζιμοτούδης.

Η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική του ΑΠΘ στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας και την ικανότητα των φοιτητών του να παράγουν έρευνα διεθνούς επιπέδου με πραγματική κοινωνική και ιατρική αξία.