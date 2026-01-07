Με το νέο πλαίσιο, οι αναβολές περιορίζονται έως τα 25, 26 ή 27 έτη ανάλογα τη σχολή γεγονός που –όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές– καθιστά σχεδόν βέβαιη τη στράτευση εν μέσω σπουδών.

Σε φοιτητικό συλλαλητήριο προχωρούν αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 17:00 το απόγευμα φοιτητικοί σύλλογοι και συλλογικότητες, αντιδρώντας στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις που βάζουν «κόφτη» στις αναβολές στράτευσης και οδηγούν, στην πράξη, χιλιάδες φοιτητές σε στράτευση πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι ρυθμίσεις που μειώνουν το ηλικιακό όριο αναβολής ανάλογα με τη διάρκεια των σπουδών, καταργώντας το ενιαίο όριο των 28 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο πλαίσιο, οι αναβολές περιορίζονται έως τα 25, 26 ή 27 έτη ανάλογα τη σχολή γεγονός που –όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές– καθιστά σχεδόν βέβαιη τη στράτευση εν μέσω σπουδών για μεγάλο μέρος του φοιτητικού πληθυσμού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι αλλαγές για τους αποφοίτους Ιατρικής και τους υποψήφιους διδάκτορες, καθώς καταργούνται ή περιορίζονται σημαντικά οι αναβολές που επέτρεπαν την ολοκλήρωση της ειδικότητας ή της διδακτορικής διατριβής. Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις προκαλεί και η πρόβλεψη για υποχρεωτική διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, με κατάργηση των φοιτητικών αδειών και απώλεια επιδομάτων, κάτι που οδηγεί με κυβερνητική ευθύνη σε καθυστέρηση σπουδών.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα ακόμα πλήγμα στη δυνατότητα των νέων να σπουδάζουν απρόσκοπτα, σε μια περίοδο που ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ζωής, ελλιπή φοιτητική μέριμνα και την απειλή των διαγραφών. Όπως επισημαίνουν, οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται σε μια συνολικότερη κατεύθυνση στρατιωτικοποίησης και προσαρμογής στις ΝΑΤΟϊκές απαιτήσεις, με τη νεολαία να αντιμετωπίζεται ως «διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βασικά αιτήματα την απόσυρση των διατάξεων για τις αναβολές, τη διασφάλιση του δικαιώματος ολοκλήρωσης των σπουδών χωρίς εμπόδια και την κατάργηση της υποχρεωτικής διακοπής φοίτησης κατά τη θητεία, οι φοιτητές καλούν σε μαζική συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν αποδέχονται αλλαγές που υπονομεύουν το μορφωτικό τους δικαίωμα και το μέλλον τους.

Φοιτητής δηλώνει στο Dnews ότι «οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο προσθέτουν νέα εμπόδια στην προσπάθεια μας να σπουδάσουμε χωρίς καμία στήριξη, με ανύπαρκτη ή υποβαθμισμένη και επί πληρωμή φοιτητική μέριμνα, με την απειλή των διαγραφών πάνω από το κεφάλι μας. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις θέλουν να εξασφαλίσουν πιο γρήγορα και περισσότερους νέους που προετοιμάζονται να πάρουν θέση στα πεδία των μαχών για χάρη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση της ΝΔ με τη στήριξη της συστημικής αντιπολίτευσης, όπως και όλες οι κυβερνήσεις στην ΕΕ, αντιμετωπίζουν τη νεολαία ως αναλώσιμο δυναμικό για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Δε σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στην πολεμική προετοιμασία, δεν αποδεχόμαστε να κάνουμε θυσίες για την υπεράσπιση των κερδών των λίγων.»

Αναβολή στράτευσης: Υποχρεωτικά στα χακί οι φοιτητές στα 25 - Σφοδρές αντιδράσεις για τα σχέδια του Υπ. Άμυνας

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βάζει τέλος στην έως σήμερα ευελιξία των αναβολών για εκπαιδευτικούς λόγους. Με το νέο πλαίσιο, η αναβολή στράτευσης θα χορηγείται ως εξής:

Φοιτητές ΑΕΙ: μόνο έως τη συμπλήρωση των ν+2 ετών σπουδών, γεγονός που σημαίνει ότι σε πολλές σχολές η στράτευση θα έρχεται ήδη από το 25ο έτος ηλικίας

Υποψήφιοι διδάκτορες: αναβολή έως το 30ό έτος, αντί έως το 33ο που ίσχυε υπό προϋποθέσεις

Σπουδαστές Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης: αναβολή μόνο έως το 22ο έτος ηλικίας

Τι αλλάζει με το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας

Το νομοσχέδιο προβλέπει συνολική αναδιάρθρωση της στρατιωτικής θητείας, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο κατάταξης, εκπαίδευσης και τοποθέτησης των στρατευσίμων. Καταρχάς, θεσπίζονται τέσσερις περίοδοι κατάταξης κάθε χρόνο – τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο – με την κατάταξη να γίνεται αρχικά αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς και τη μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού οπλιτών και ειδικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Η βασική εκπαίδευση αυξάνεται σε διάρκεια και φτάνει τις δέκα εβδομάδες, με το πρόγραμμα να εμπλουτίζεται με νέες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως η χρήση drones και εξομοιωτών, καθώς και με οριζόντιες δεξιότητες, μεταξύ των οποίων οι Πρώτες Βοήθειες και η Πολιτική Προστασία. Παράλληλα, εισάγεται ειδική εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, η οποία περιλαμβάνει τόσο τις 31 βασικές ειδικότητες όσο και 21 επιπλέον δεξιότητες που θα παρέχονται μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη συνέχεια, προβλέπεται δωδεκά εβδομάδων επιχειρησιακή τοποθέτηση σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας.

Σε ό,τι αφορά τη θητεία, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών, όσοι επιλέγουν τη 9μηνη θητεία θα παραμένουν υποχρεωτικά στην παραμεθόριο, ενώ για όσους επιλέγουν τη 12μηνη θητεία προβλέπεται μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων τους. Το νομοσχέδιο ανοίγει, επίσης, τον δρόμο για κατάταξη πρωτόκλητων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θητεία διάρκειας εννέα μηνών.

Ταυτόχρονα, καταργούνται ορισμένες μορφές αναβολών και περιορίζονται σημαντικά άλλες. Ενδεικτικά, οι ψυχιατρικές αναβολές θα χορηγούνται πλέον με αυστηρότερα κριτήρια και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με δυνατότητα αναβολής έως πέντε έτη, κατόπιν γνωμάτευσης Επιμελητή Α’ ή Διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου και τελική κρίση για Ι5 μετά τη λήξη της πενταετίας, με γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ. Παράλληλα, αλλάζει το καθεστώς για τους κατοίκους εξωτερικού, καθώς αναβολή θα χορηγείται μόνο σε όσους διέμεναν στο εξωτερικό από τα 16 έως τα 19 έτη, με έλεγχο διατήρησης της ιδιότητας ανά τριετία. Τέλος, προβλέπεται ότι η εξαγορά της θητείας θα επιτρέπεται πλέον από το 40ό έτος της ηλικίας, με κόστος 1.500 ευρώ για κάθε μήνα θητείας που απομένει.

Εξαγορά θητείας

Ανατροπή φέρνει το νομοσχέδιο και στις διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας. Με τον νέο νόμο δικαίωμα εξαγοράς θα έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους ενώ μέχρι σήμερα δικαίωμα έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης το ποσό εξαγοράς διπλασιάζεται και θα ανέρχεται στο εξής στα 1.500 ευρώ τον μήνα. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού αλλά και για όσους μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα εξαγοράς. Σύμφωνα με αυτές, δίνεται το δικαίωμα να αποκτήσουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού σε όσους έχουν συμπληρώσει 7 χρόνια συνεχούς εργασίας ή έχουν συμπληρώσει 11 χρόνια μόνιμης διαμονής έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2028. Επίσης, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα εξαγοράς της θητείας μέχρι το 2030 θα μπορούν να το ασκήσουν με την καταβολή του αντιτίμου που ισχύει σήμερα.