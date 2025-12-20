Σφοδρές αντιδράσεις για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ντύνει τους φοιτητές υποχρεωτικά στα «χακί» στα 25, οι αλλαγές που προωθούνται.

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει προκαλέσει κύμα οργής στους φοιτητές, ειδικά της Ιατρικής, καθώς περιορίζει δραστικά τις αναβολές στράτευσης και βάζει στο στόχαστρο όσους βρίσκονται σε προχωρημένες σπουδές. Με τις νέες ρυθμίσεις, η κατάταξη στον στρατό γίνεται υποχρεωτική από το 25ο έτος, ακόμα και για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές ή ειδικότητες.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται η χορήγηση αναβολών θα δίνεται μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας για τις 4ετείς σχολές, το 26ο έτος για τις 5ετείς, το 27ο έτος για τις 6ετείς, ενώ μέχρι σήμερα δίνονταν για όλους μέχρι το 28ο έτος της ηλικίας τους χωρίς διαφοροποιήσεις. Ζήτημα προκύπτει και για τους διδακτορικούς φοιτητές καθώς η αναβολή θα δίνεται μέχρι το 30ό έτος της ηλικίας τους, ενώ σήμερα δινόταν υπό προϋποθέσεις μέχρι το 33ο.

Φοιτητές Ιατρικής στο «κόκκινο»

Η κατάργηση της αναβολής έως το 33ο έτος σημαίνει ότι οι φοιτητές Ιατρικής θα αναγκάζονται να διακόπτουν τις ειδικότητες και τις κλινικές τους πρακτικές για να υπηρετήσουν τη θητεία, με σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαίδευσή τους και την καριέρα τους. Οι φοιτητές κάνουν λόγο για «αδιανόητη υποβάθμιση της φοιτητικής ζωής» και «κραυγαλέα αδικία» που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον τους.

Το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας προβλέπει

Τέσσερις περιόδους κατάταξης ανά έτος (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος, Νοέμβριος)

Βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδων, με τεχνολογικές δεξιότητες, χρήση drones και εξομοιωτές

Ειδική εκπαίδευση 4 εβδομάδων σε 31 βασικές ειδικότητες και 21 επιπλέον δεξιότητες

12 εβδομάδες επιχειρησιακής τοποθέτησης σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας

Μετά τους έξι μήνες:

Η 9μηνη θητεία προβλέπει παραμονή στην παραμεθόριο.

Η 12μηνη θητεία παρέχει μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων του στρατεύσιμου.

Αναβολή κατάταξης σπουδαστών Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ε.Δ. των στρατευσίμων οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται σε κατάταξη είναι:

Μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (Ημερησίων ή Εσπερινών), Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

Σπουδαστές Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων

Εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή σε προγράμματα σπουδών πρώτου ή δευτέρου κύκλου και σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)

Εγγεγραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Τα όρια ηλικία καθορίζονται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και αυξάνονται κατά δύο έτη για όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα.

Περιορισμοί και «κόφτες» στις αναβολές

Οι ψυχιατρικές αναβολές χορηγούνται πλέον με αυστηρότερα κριτήρια και χρονικό όριο πενταετίας.

Οι αναβολές για Έλληνες του εξωτερικού περιορίζονται σημαντικά.

Η εξαγορά θητείας θα γίνεται δυνατή από το 40ό έτος, με κόστος 1.500€ ανά μήνα.

Οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν χιλιάδες φοιτητές και νέους επιστήμονες, ενώ η έντονη αντίδραση των φοιτητών Ιατρικής δείχνει ότι το θέμα θα παραμείνει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Όπως σημειώνει φοιτητής στο Dnews «το νομοσχέδιο επιβάλλει υποχρεωτική διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Ο φοιτητής που στρατεύεται δεν θα έχει ενεργή φοιτητική ιδιότητα, δεν θα μπορεί να δίνει εξετάσεις, δεν θα μπορεί να προχωρά τις σπουδές του. Δηλαδή, ο στρατός μετατρέπεται σε εργαλείο βίαιης διακοπής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακυρώνοντας στην πράξη το δικαίωμα στη μόρφωση.»