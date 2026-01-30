Τεχνική βλάβη έθεσε εκτός λειτουργίας το 100.

Το «100», ο τηλεφωνικός αριθμός της Άμεσης Δράσης της ΕΛ.ΑΣ., είναι εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικής βλάβης.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 112, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας:

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος».

{https://x.com/hellenicpolice/status/2017297091291197900}