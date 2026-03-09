Είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην Ευρώπη, όσον αφορά στην τιθάσευση ακρίβειας και πληθωρισμού, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση είναι «η πιο αποτυχημένη» στην Ευρώπη, όσον αφορά στην τιθάσευση ακρίβειας και πληθωρισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega, σημειώνοντας ότι θα πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα για το πετρέλαιο και την ενέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για την πολεμική σύρραξη στη Μέσα Ανατολή διατύπωσε την άποψη ότι «η συνθήκη αυτή θα διαταράξει πλήρως τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου», καθώς «το Ιράν είναι μια χώρα με πολύ ισχυρό αποτύπωμα πετρελαϊκό, αλλά και σε φυσικό αέριο και θα έχουμε και επιπτώσεις στασιμοπληθωριστικές». «Άρα», είπε, «πρέπει να υπάρξουν εμπροσθοβαρείς πολιτικές ώστε να στηριχθούν κοινωνία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά γιατί θα έχουμε και περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης και διατάραξη του εφοδιασμού και πολύ πιθανό να έχουμε και στην ουσία μείωση της προσφοράς. Όταν, μάλιστα, έχουμε μείωση της προσφοράς έχουμε και ζητήματα κόστους». «Αρα εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις στήριξης της αγοράς και της οικονομίας», τόνισε.

O κ. Τσουκαλάς είπε ότι «η κυβέρνηση έλεγε ότι θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, όταν το βαρέλι πάει στα 100 δολάρια», προσθέτοντας ότι «είμαστε μία χώρα που είναι τελείως αναντίστοιχη η αγοραστική της δύναμη με το κόστος ενέργειας». Σχολίασε ότι του έκανε εντύπωση η χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού, «όπου λέει ότι με την ίδια αποφασιστικότητα που έπραξαν στο παρελθόν θα μπορέσουν και πάλι να νικήσουν ένα νέο κύμα ακρίβειας», για να προσθέσει: «Μα η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην Ευρώπη, όσον αφορά στην τιθάσευση ακρίβειας και πληθωρισμού. Αυτά ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέγονται - ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις». «Η κυβέρνηση ας αφήσει το τι θα αντιγράψει από το παρελθόν. Ας κοιτάξει σήμερα αν μπορεί να βρει λύσεις ώστε να μην έχουμε επανάληψη όσων έχουμε δει στη θητεία της», υπογράμμισε.

Μιλώντας για τη θέση του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις του ανέφερε ότι «πρέπει να δούμε άμεσα το ζήτημα της επιδότησης και να δούμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης» και πως «είναι άλλο πράγμα να μονιμοποιήσεις τη λογική των pass και άλλο να κάνεις χρήση συγκεκριμένων όταν το επιτάσσουν επείγουσες καταστάσεις». Παράλληλα ανέφερε ότι πρέπει να εξεταστεί και το πώς η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει στήριξη: «Nα δούμε, ενδεχομένως, το ζήτημα του πώς μπορεί να υπάρξει μια παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, διότι αν μπει η Ευρώπη σε μια νέα εμπόλεμη κατάσταση - αντίστοιχη με εκείνη που είδαμε το '21 και μετά - αυτό μπορεί να έχει συνέπειες μακροπρόθεσμες». «Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει οικονομικά τις χώρες της, ειδικά εκείνες που είναι πιο ευάλωτες σε ζητήματα οικονομίας και οι κυβερνήσεις τους έχουν χαμηλότερη επίδοση στο θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας», σημείωσε.

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και με αφορμή την δημοσιοποίηση του καταλόγου των ονομάτων παρακολουθούμενων, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «το δικαστήριο έκανε λόγο για ένα συγκεκριμένο κατ' έγκληση αδίκημα και όχι μόνο δεν υπέβαλαν έγκληση, όπως υπέβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ούτε παραστάθηκαν ως πολιτική αγωγή». «Υπάρχει το αδίκημα της κατασκοπείας και το πλημμελειοδικείο αυτό που λέει είναι ότι πρέπει ερευνηθεί, αν τελέστηκε από τα πρόσωπα αυτά. Αυτό είναι το άρθρο 148 του Ποινικού Κώδικα» και υπογράμμισε: «Τi οφείλει να κάνει ένας υπουργός που θέλει να μάθει αν υπήρχαν κατάσκοποι στη χώρα; Ας αφήσουμε το θέμα του παρακράτους, που εμείς λέμε ότι υπάρχει. Πρέπει να δώσει το κινητό του, να πει αν γνωρίζει απόρρητες πληροφορίες και να κάνει έγκληση. Οι υπουργοί δεν συνέδραμαν. Να θυμηθούμε ότι παγίδευσαν τον υπουργό Εξωτερικών και την ίδια στιγμή ο γενικός γραμματέας έδινε άδεια εξαγωγής του παράνομου λογισμικού σε καταδικασμένους».

