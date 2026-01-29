Τα νέα επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς», έρχονται την Δευτέρα έως την Τετάρτη στις 20:00.
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 – διπλό επεισόδιο
Επεισόδιο: 59
Η αλλαγή της κατάθεσης από τον Ορφέα και την μάρτυρα έχουν τεράστιες, καταλυτικές επιπτώσεις στην οικογένεια.
Ο Θεόφιλος με την Σοφία προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν τον Ορφέα να λογικευτεί και να κάνει πίσω αλλά μάταια.
Η Άννα του συμπαραστέκεται. Ούτε καν οι απειλές του εισαγγελέα στέκονται ικανές να του αλλάξουν γνώμη. Τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα κάνοντας τον Μανιάτη χαρούμενο.
Ο δρόμος για την απελευθέρωση της Φωτεινής δείχνει να ανοίγει.
Επεισόδιο: 60
Ο Ορφέας και η Φωτεινή συμφωνούν να μιλήσουν. Η Φωτεινή ανακοινώνει στη Ζωή ότι είναι έγκυος. Ο Λευτέρης βρίσκει την Άννα και, μετά τα μέλια, την πιέζει για το διαζύγιο.
Η Νικαίτη προειδοποιεί τη Σοφία ότι οι μέρες της τελείωσαν και αυτό ωθεί τη Θεανώ να ζητήσει τη βοήθεια του Μάκη.
Η Φωτεινή και ο Ορφέας συγκρούονται έντονα όταν εκείνου του ξεφεύγει ότι ήξερε για την εγκυμοσύνη, με τη Φωτεινή να τον κατηγορεί ότι δεν έκανε τίποτα ανιδιοτελώς. Ο Ευριπίδης συλλαμβάνεται.
Η Ζωή εξομολογείται στον Άγγελο τον βιασμό από τον πατέρα των διδύμων. Ο Λευτέρης την ακούει και αποδέχεται, τελικά, τη μητέρα του.
Ο Ορφέας πάει στο πατρικό και απαιτεί να συζητήσει για το παιδί του, αλλά η Φωτεινή του ζητάει να φύγει απ’ τη ζωή της. Ο Ορφέας ανακοινώνει στην Άννα ότι δεν θα πάρουν διαζύγιο και ο Θεόφιλος λαμβάνει τ’ αποτελέσματα του τεστ DNA.
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00
Επεισόδιο: 61
Στο σπίτι Καλλιγά, τα αληθινά αποτελέσματα DNA επιβεβαιώνουν ότι η Εβίτα είναι κόρη του Θεόφιλου. Η Σοφία ξεμπροστιάζεται πως είχε στήσει ψεύτικο τεστ και ο Θεόφιλος τη διατάζει να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει.
Η Νικαίτη θυμίζει την αδικία προς τη Ζωή, κι η Εβίτα της τηλεφωνεί, ζητά συγγνώμη, ενώ ο Χάρης κρατά ψυχρή στάση. Την ίδια ώρα, στην πανσιόν καταφτάνουν δύο άντρες ως «καινούριοι ιδιοκτήτες».
Ο Θανάσης έχει εκχωρήσει το κτίριο για χρέη από χαρτιά, αφήνοντας την Έλλη μετέωρη. Ο Ορφέας λέει πως θα πάρει το παιδί από την Φωτεινή, ενώ αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα.
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00
Επεισόδιο: 62
Η απόφαση πώλησης των επιχειρήσεων περνά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου με επικεφαλής τον Θεόφιλο, αφήνοντας τη Ζωή και τον Άγγελο εκτός παιχνιδιού.
Την ίδια στιγμή, η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων και επιλέγει τον Λευτέρη, ενώ η Κατερίνα παρασύρεται σε μια κρυφή ερωτική εμπλοκή με τον Χάρη. Η Έλλη δικαιώνεται, καθώς μαθαίνει πως η πανσιόν περνά οριστικά στο όνομά της.
Η Φωτεινή συγκρούεται σκληρά με τον Ορφέα και τον απομακρύνει από τη ζωή της, οδηγώντας τον σε απόγνωση.
Τη στιγμή των υπογραφών για την πώληση του Ομίλου, η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Άγγελου ανατρέπει τα πάντα, τινάζοντας τη συμφωνία στον αέρα.