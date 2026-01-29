Η σειρά «Έχω Παιδιά», επιστρέφει με νέα επεισόδια την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις 21:00 στο MEGA.

Ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης οικογενειακής κωμωδίας «Έχω παιδιά» επιστρέφει με νέο διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η οικογένεια Πολίτη είναι και πάλι εδώ, έτοιμη να αντιμετωπίσει τα καθημερινά απρόοπτα που προκύπτουν σε κάθε σπίτι με παιδιά, προτείνοντας λύσεις που μόνο ο Μιχάλης και η Σάρα θα μπορούσαν να σκαρφιστούν.

Στο πρώτο διπλό επεισόδιο, θα μάθουμε τα νέα των αγαπημένων μας ηρώων, ενώ παράλληλα, η Σάρα και ο Μιχάλης αναζητούν ό,τι κάθε γονιός: λίγο προσωπικό χρόνο.

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς «Έχω Παιδιά»

Επεισόδιο 1 – «Νέα» (Κυριακή 1 Φεβρουαρίου)

Η οικογένεια Πολίτη – ο Μιχάλης, η Σάρα, ο Τάσος και η Χαρά – επιστρέφει δριμύτερη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μαζί τους, η πάντα επικριτική γιαγιά Αντιγόνη, ο αυστηρός κυρ-Στέλιος, αλλά και η Ιωάννα με τον Έκτορα και τον γιο τους, Μαξιμιλιανό. Το παζλ συμπληρώνουν οι κολλητοί, Στέλλα και Σταύρος, ο Τόνι, το εκκεντρικό αφεντικό της Urbanic, καθώς και οι Gen Z εργοδότες της Σάρας, Σόφη και Στεφ.

Τι νέα έχει να μοιραστεί μαζί μας η οικογένεια Πολίτη;

{https://www.youtube.com/watch?v=NkV3Rymf_ac}

Επεισόδιο 2 – «Βραδινός χρόνος» (Κυριακή 1 Φεβρουαρίου)

Ο Μιχάλης και η Σάρα θέτουν σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο: να βάλουν τα παιδιά νωρίς για ύπνο ώστε να κερδίσουν λίγο πολύτιμο χρόνο για τους δυο τους. Η αποστολή τους, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο περίμεναν.

Η Σάρα προσπαθεί να εκμαιεύσει από τη Στέλλα λεπτομέρειες για ένα μυστικό της, ενώ ο Σταύρος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη νέμεσή του, τον Αλέξη από το λογιστήριο.