Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος Έρωτας» - Τι θα δούμε απόψε στις 22:00.

Η Αναστασία μαθαίνει ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει ξανά, την ίδια στιγμή που η Άννα συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος και νιώθει εγκλωβισμένη.

Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη και τον Πέτρο, όταν ο πρώτος μαθαίνει ότι η μικρή Ελευθερία συναντήθηκε με τον Παύλο.

Η Άννα συνειδητοποιεί με τρόμο πως είναι έγκυος και εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο ότι δεν είναι ευτυχισμένη στον γάμο της.

Η Σμαρώ λυγίζει από το πένθος για τον Κλεάνθη, ενώ ο Χάρης αποκαλύπτει άθελά του στην Αναστασία πως εκείνη δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί. Ο Νικηφόρος εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι τρεις γυναίκες δραπέτισσες, κατάφεραν να φύγουν ανενόχλητες από τον οίκο ανοχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=yyb8aZPlueM}

Η Θάλεια ενημερώνεται πως επιτρέπονται επισκέψεις στη Σοφία, γεγονός που την αναγκάζει να συναντήσει ξανά τον Παύλο.

{https://www.youtube.com/watch?v=383Rsu7qRBE}

Η Χλόη στρέφεται, για ακόμη μία φορά, στον πατέρα Νικόλαο για στήριξη, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος και ο Στέφανος δέχονται πιέσεις από τους Ιταλούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=Yv10rT_KBO4}

Κι ενώ ο Κυριάκος προειδοποιεί τη Δέσποινα για τις προθέσεις του Μαρκόπουλου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει στο Μαύρο Λιθάρι, φέρνοντας νέες αναταραχές.