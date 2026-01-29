Στην κερκίδα των φιλοξενούμενων οπαδών στο Groupama Stadium της Λυών υπάρχει μόνο ένα πανό.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Λυών για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όμως η σκέψη όλων βρίσκεται στους οπαδούς του «Δικεφάλου» οι οποίοι τόσο άδικα έχασαν την ζωή τους την Τρίτη στη Ρουμανία.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οργανωμένοι και μη, στο άκουσμα της τραγωδίας επέστρεψαν στην Ελλάδα, αδυνατώντας να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Και ενώ στο γήπεδο της Τούμπας χιλιάδες κόσμος έχει συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τα επτά «αετόπουλα», στην κερκίδα του Groupama Stadium στη Λυών, εκεί που θα καθόντουσαν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεσπόζει μόνο ένα πανό και λίγα λουλούδια στη μνήμη των οπαδών.

Δείτε το πανό

Λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες της Λυών σήκωσαν πανο που γράφει: «Ο πόνος δεν έχει χρώμα, αναπαυτείτε εν ειρήνη»

Λίγο πριν την σέντρα πάντως φίλοι των Γάλλων παρέδωσαν ένα στεφάνι στον Χρήστο Καρυπίδη, εις μνήμη των 7 αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

