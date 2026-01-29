Συγκίνιση και ανατριχίλα προκαλούν οι σκηνές από την άφιξη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας.

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο μετέφερε τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας την Τρίτη 27/1.

Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ είχαν βγάλει ανακοίνωση, στην οποία καλούσαν το οπαδικό και φίλαθλο κοινό, αλλά και άλλων ομάδων να συνοδέψουν τα επτά «αετόπουλα» από το αεροδρόμιο στο γήπεδο της Τούμπας.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036jNs3LhZf2U619h6YZr3cvHarnKXt7XdNn2UHMTzG5zrqWchZ9sBFodyJj91ze5Bl&id=100064742764678&locale=el_GR}

Οι εικόνες και τα βίντεο από την άφιξη κόβουν την ανάσα. Χιλιάδες φίλαθλοι και απλού κόσμου είναι συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά οπαδών, ενώ τα συνθήματα που κυριαρχούν είναι: Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείται».

{https://www.youtube.com/watch?v=7ydwUiQmeeE}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η στιγμή που οι σοροί φτάνουν στην Τούμπα

{https://www.youtube.com/watch?v=5Ehebr3OLxQ}

{https://youtu.be/1kIykNFXzS8?si=Wx_s0DzEQloAp7G}

Η θύρα 4 αποχαιρετά τα αετόπουλα

{https://www.youtube.com/watch?v=A2PzA-4CoLo}

{https://youtu.be/zMuF9Z-jQc0?si=VRUefACCZ74wovYd}

Δείτε τις εικόνες

{https://youtu.be/X8afM1KQa7c?si=5IkA1BrXsC5xUAEK}

{https://youtu.be/hoqF1BRYxCs?si=n8MqcHCq4VrYMzbv}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg19n66m8u3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πανό στην κερκίδα τον φιλοξενούμενων στο Groupama Stadium

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI