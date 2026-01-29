Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα.

Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το C-130 που μετέφερε τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, από τη Ρουμανία.

Δεκάδες φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία τις επτά σορούς μέχρι την Τούμπα.

Νωρίτερα, πριν από τον επαναπατρισμό των σορών, τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα την Τρίτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg14esfd59sp?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πρωτόγνωρα τραγικές οι στιγμές»

Σε ανάρτηση στα social media, ο Μάριος Τσάκας, μέλος του ΔΣ του ΠΑΟΚ που βρέθηκε στη Ρουμανία εκ μέρους της ΠΑΕ, χαρακτήρισε «πρωτόγνωρα τραγικές» τις στιγμές στην Τιμισοάρα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η προσπάθεια όλων μας για την επιστροφή των παιδιών του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, των δύο εκ των τριών τραυματιών (ελπίζουμε πολύ σύντομα να επιστρέψει και ο τρίτος υγιής) και των επτά αετών που πέταξαν ψηλά.

Οι στιγμές που ζήσαμε ήταν πρωτόγνωρα τραγικές και εξαιρετικά δύσκολο να τις διαχειριστούμε σε όλα τα επίπεδα. Παιδιά που ξεκίνησαν από τα σπίτια τους για να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη παοκτσιδικη γιορτή στην Γαλλία, ταξιδεύοντας με τον τρόπο που λατρεύουν διαχρονικά οι παοκτσηδες, να μην επιστρέφουν σπίτι τους, στη πατρίδα, στους δικούς τους ανθρώπους.

Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να μην ζήσει ξανά κανείς αυτά που ζήσαμε σε καμία ομάδα, με καμία αφορμή.

Περαστικά στα τρία παιδιά στα οποία στεκόμαστε συνεχώς δίπλα και αιωνία η μνήμη των επτά αετών».

Η κατάσταση των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Οι δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος επαναπατρίστηκαν σήμερα, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ. Ο 20χρονος και ο 28χρονος, μετά την επιστροφή στην Ελλάδα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

{https://x.com/PAOK_FC/status/2016840025745379640}

Ο 28χρονος, που είναι σε καλύτερη κατάσταση, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Εξέφρασε την επιθυμία να πάρει εξιτήριο, για να παραστεί στις κηδείες των φίλων του, αλλά οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Ο 20χρονος, που φέρει βαρύτερα τραύματα, νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg17lodacz6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος, όπως όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg17ihy727op?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αυχένα και η αεροδιακομιδή του θα γίνει όταν αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό. Η επέμβαση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, λόγω οιδήματος, ήταν επιτυχημένη, αναφέρουν πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης και η κατάστασή του είναι σταθερή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg17kcyz1fbl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι τραυματίες

Οι δύο τραυματίες που επαναπατρίστηκαν βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση, αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Αμφότεροι έχουν φυσιολογικά ζωτικά σημεία, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας. Σε ό,τι αφορά στον 20χρονο, ο οποίος φέρει εγκεφαλικές κακώσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει πως αυτές «προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε ΜΕΘ», αλλά «απαιτούν παρακολούθηση και εγρήγορση».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2016919655063941368}