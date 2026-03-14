Αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων». Πήρε προθεσμία να απολογηθεί.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε εις βάρος του 23χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε, εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα δύο πρόσωπα, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθούν (ως προς το ενιαίο της δικογραφίας).

Όπως έγινε γνωστό δε, αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις Αρχές και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι υποστηρίζει ο 23χρονος

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε που χτυπάει ούτε ποιον. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του 23χρονου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 20χρονος παθών δέχθηκε δύο μαχαιριές- μία στην αριστερή πλευρά του θώρακα και μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης. Η κηδεία του νεαρού, αναμένεται να τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής (15/3), στις 13.00, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του φονικού επεισοδίου. Πηγές που παρακολουθούν την πορεία των ερευνών αναφέρουν ότι εξετάζεται εάν πρόκειται για προσωπικές ή οπαδικές διαφορές. Τόσο ο 23χρονος όσο κι ο 20χρονος φαίνεται πως ήταν οργανωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων, αλλά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3) έλαβε ο 23χρονος κατηγορούμενος.