Επιστολή προς τη Fraport με αίτημα την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair αποφάσισε να αποστείλει ο δήμος Θεσσαλονίκης, στον απόηχο των εξελίξεων που αφορούν το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παράλληλα, ζητείται η παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, προκειμένου να αποτραπεί μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στους τοπικούς φορείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ryanair φαίνεται να οδεύει προς οριστική αποχώρηση από τη Θεσσαλονίκη, καθώς στελέχη της εταιρείας φέρονται να έχουν ήδη ενημερώσει τους εργαζομένους για το κλείσιμο της βάσης, με τις σχετικές διαδικασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν από το φθινόπωρο.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της πόλης, οι οποίοι εξέφρασαν κοινό προβληματισμό για τις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης στη συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης, στον τουρισμό και συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τις επαφές με τις εμπλεκόμενες πλευρές και τα αρμόδια υπουργεία. Μέσω της επιστολής προς τη Fraport θα ζητείται η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, με στόχο να ανασταλεί, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, η αποχώρηση της εταιρείας από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Παράλληλα, οι τοπικοί φορείς θα ζητήσουν από τα υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού να συμβάλουν ενεργά στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε και το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου «Μακεδονία», με τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν την ανάγκη επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζεται. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώθηκαν ήταν και η μείωση των τελών χρήσης κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε η Θεσσαλονίκη να καταστεί πιο ελκυστικός προορισμός για αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παραμονή της Ryanair, οι φορείς της πόλης προσανατολίζονται στο να ζητήσουν από την κυβέρνηση την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων μέσω επαφών με άλλες αεροπορικές εταιρείες.