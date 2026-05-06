Σύμφωνα με δικαστικές πηγές η αντίδραση των βουλευτών αποτελεί ένα «υπερασπιστικό πυροτέχνημα».

Στις 22 Μαΐου καλούνται σε εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι ελεγχόμενοι βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα λάθος όμως εκ παραδρομής στις κλήσεις τους έγινε η αφορμή να στραφούν σε βάρος των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων οι βουλευτές οι οποίοι καλούνται ως ύποπτοι, αφήνοντας αιχμές για προχειρότητα στη διαδικασία.

Ειδικότερα, οι ελεγχόμενοι για πλημμέλημα βουλευτές έλαβαν κλήση να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος για κακούργημα. Το λάθος όπως διαπιστώθηκε, οφείλεται στα ποσά που αναγράφονταν στις κλήσεις.

Οι 11 γαλάζιοι της δικογραφίας ελέγχονται για ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κακουργήματα ωστόσο ελέγχονται μόνο οι Κατερίνα Παπακώστα και Κώστας Αχ. Καραμανλής καθώς το ποσό που αφορά την υπόθεση τους είναι πάνω από 120.000 ευρώ.

Το λάθος όπως διαπιστώθηκε, έγινε στο ύψος των ποσών με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως κακούργημα το αδίκημα για όλους αν και η φερόμενη πράξη των 9 εκ των 11 βουλευτών, αφορά ποσά κάτω από 120.000 ευρώ και για αυτό είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Αυτό το λάθος προκάλεσε την αντίδραση των ελεγχόμενων βουλευτών, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρει ότι εκ παραδρομής εστάλη κλήση σε ορισμένους από τους ελεγχόμενους με εσφαλμένο το ποσό. Άμεσα ενημερώθηκε η γραμματεία και αυτό διορθώθηκε. Ακόμη πάντως και με αυτό το λάθος, δεν τίθεται θέμα ακυρότητας της διαδικασίας, τονίζουν κατηγορηματικά δικαστικές πηγές που θεωρούν ότι η αντίδραση των βουλευτών αποτελεί ένα «υπερασπιστικό πυροτέχνημα».