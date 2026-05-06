Οι δύο μπριγάδες του MasterChef 10 αντιμέτωπες σε μία νέα ομαδική δοκιμασία.

Απόψε, Τετάρτη 6 Μαΐου, η θεματική εβδομάδα «έξω από το κουτί» του MasterChef 10 συνεχίζεται με την απαιτητική Ομαδική Δοκιμασία.

Μέχρι στιγμής, η Κόκκινη μπριγάδα έχει σημειώσει δύο νίκες στις δοκιμασίες του Mystery Box και του Τεστ Δημιουργικότητας, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή.

Μία ακόμη νίκη θα της εξασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια για την εβδομάδα.

Ωστόσο, για τη Μπλε μπριγάδα η νίκη είναι μονόδρομος, αφού ήδη ο Σαμ Μπεκίρη, η Wasan Alhashimi, ο Βασίλης Αλεξόπουλος και ο Πέτρος Ελευθεριάδης, φορούν τη μαύρη ποδιά και είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Σε περίπτωση ήττας των Μπλε, ο Χάρης Τζαν θα τεθεί αυτόματα υποψήφιος προς αποχώρηση, καθώς ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, ως αρχηγός, προστατεύεται από ασυλία.

Στην αποψινή Ομαδική Δοκιμασία οι δύο μπριγάδες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να δημιουργήσουν δύο menu σε δύο εκδοχές: πρώτη εκδοχή fine dining και δεύτερη εκδοχή comfort, με τα παρακάτω βασικά υλικά:

• Ορεκτικό με βασικό υλικό φασολάκια.

• Σούπα με βασικό υλικό μοσχάρι.

• Κυρίως με ψάρι με βασικό υλικό καλκάνι.

• Κυρίως με κρέας με βασικό υλικό κουνέλι.

• Γλυκό με βασικό υλικό φρούτα του δάσους

Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 2 ώρες και 30 λεπτά. Παρά τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να επιστρατεύσουν τη δική τους μαγειρική αντίληψη, έμπνευση, δημιουργικότητα και τεχνική στα δύο menu, με μοναδικό στόχο την απόλυτη επικράτηση.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να κατακτήσει την πολύτιμη νίκη;