Ο Μάικλ Ο'Λίρι δήλωσε ότι η Ryanair αναγκάζεται να εκτρέπει κατά μέσο όρο σχεδόν μία πτήση την ημέρα λόγω αναστάτωσης από επιβάτες που έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Ένα ποτό σε μπαρ αεροδρομίου πριν από την πρωινή πτήση αποτελεί παράδοση για πολλούς Βρετανούς, ωστόσο αυτό μπορεί να αλλάξει αν περάσει η πρόταση του Ο' Λίρι.

Ο επικεφαλής της Ryanair, γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις του, είπε ότι τα αεροδρόμια πρέπει να απαγορεύσουν την πώληση αλκοόλ πριν από τις πρωινές πτήσεις, ώστε να μειωθούν τα περιστατικά επιβατών που προκαλούν προβλήματα μέσα στα αεροπλάνα.

Ο Ο' Λίρι ανέφερε ότι η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αναγκάζεται να εκτρέπει σχεδόν μία πτήση την ημέρα λόγω κακής συμπεριφοράς επιβατών, από περίπου μία την εβδομάδα πριν από δέκα χρόνια.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times ανέφερε: «Εξελίσσεται σε πραγματική πρόκληση για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν καταλαβαίνω γιατί οποιοδήποτε μπαρ αεροδρομίου να σερβίρει αλκοόλ στις 5 ή 6 το πρωί. Ποιος χρειάζεται να πίνει μπύρα εκείνη την ώρα;».

Πρόσθεσε ότι η Ryanair σπάνια σερβίρει περισσότερα από δύο ποτά σε έναν επιβάτη και ζήτησε να ισχύσει όριο δύο ποτών και στα αεροδρόμια. Δεν διευκρίνισε αν θα περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ και στις πτήσεις της εταιρείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, αλλά αυτοί που δεν είναι υπεύθυνοι, αυτοί που κερδοσκοπούν, είναι τα αεροδρόμια που έχουν μπαρ ανοιχτά στις 5 ή 6 το πρωί και κατά τη διάρκεια καθυστερήσεων δίνουν όσο αλκοόλ θέλουν, επειδή ξέρουν ότι το πρόβλημα θα μεταφερθεί στις αεροπορικές εταιρείες», τόνισε.

Η μέθη μέσα σε αεροπλάνο αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως 5.000 λίρες και φυλάκιση έως δύο χρόνια.

Η Ryanair ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά επιβατών που προκαλούν προβλήματα και αναγκάζουν πτήσεις να εκτραπούν.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέθεσε αγωγή στην Ιρλανδία κατά επιβάτη, ζητώντας αποζημίωση 15.000 ευρώ για πτήση από Δουβλίνο προς Λανθαρότε.

Η Jet2 πρότεινε επίσης πρόσφατα τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων, ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να μπορούν να συνεργάζονται και να απαγορεύουν την πτήση σε επιβάτες που προκαλούν προβλήματα.

Με πληροφορίες από Guardian