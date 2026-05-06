«Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί με σοφιστείες να δικαιολογήσει την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει του υπουργούς της», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί με σοφιστείες να δημιουργήσει σύγχυση για να δικαιολογήσει την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει του υπουργούς της όπως ζητείται με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ας μην αυταπατάται ο κ. Μαρινάκης ότι με μια σειρά αντιφάσεις, η κυβέρνηση θα βγει από τη δύσκολη θέση», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε:

«Καθαρές απαντήσεις:

Γιατί στην περίπτωση των Κ. Καραμανλή και Χ.Τριαντόπουλου η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν μπορούν οι βουλευτές να κάνουν τους ανακριτές και ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και με fast track διαδικασία να στείλει στο δικαστικό συμβούλιο τους δύο Υπουργούς, αλλά στην περίπτωση του κ. Λιβανού και της κας. Αραμπατζή κάνει η ίδια τον ανακριτή αποφασίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άλλαξε γνώμη η κυβέρνηση για το άρθρο 86; Τότε ήταν κακό και έπρεπε οι υποθέσεις να πάνε κατευθείαν στον φυσικό δικαστή, ενώ τώρα έγινε καλό και δεν πρέπει;

Ή μήπως ομολογούν εκ των υστέρων ότι υπήρχαν στοιχεία ενοχής για τους κυρίους Καραμανλή και Τριαντόπουλο;

Η πραγματική αιτία για τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρα τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας.

Τέλος, ως προς τις δηλώσεις του για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, ο κ. Μαρινάκης ομολογεί ευσχήμως ότι δεν θα γίνει διερεύνηση επειδή δε συμφέρει τη κυβέρνηση, την οποία εκβιάζει δημόσια ο Ισραηλινός απόστρατος.

Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι επειδή έρχονται εκλογές, δεν πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση;»