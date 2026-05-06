Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν μέσω του Truth Social.

Νέα απειλή προς την Τεχεράνη εξαπολύει με μήνυμά του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο διαρροών του Λευκού Οίκου για συμφωνία.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ