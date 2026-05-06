Το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται στα 100,64 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 1,63 δολαρίων ή 1,59%.

Πτωτικά κινούνται την Τετάρτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η πορεία των τιμών εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης.

Το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται στα 100,64 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 1,63 δολαρίων ή 1,59%. Την ίδια ώρα, το Μπρεντ υποχωρεί στα 108,00 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 1,87 δολαρίων ή 1,70%.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαίωσαν ότι η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, περιορίζοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ένταση είχε κλιμακωθεί, όταν το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά των ΗΑΕ, ενώ η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι βύθισε ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει καταστροφικές συνέπειες εάν στοχοποιήσει αμερικανικά πλοία, ενώ το Ιραν υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», καλώντας σε αποκλιμάκωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια επάρκεια καυσίμων. Η Chevron προειδοποίησε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις τιμές αλλά επεκτείνεται στη διαθεσιμότητα καυσίμων, ιδίως εάν συνεχιστεί η πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου παραμένουν προς το παρόν πάνω από τα όρια έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η ταχεία μείωσή τους και η άνιση κατανομή εντείνουν τον κίνδυνο ελλείψεων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Νότια Αφρική, η Ινδία και η Ταϊβάν.

Παρά τη συγκρατημένη αποκλιμάκωση, η αγορά ενέργειας εξακολουθεί να κινείται σε ένα εύθραυστο περιβάλλον, όπου κάθε γεωπολιτική εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει άμεσα τόσο τις τιμές όσο και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων.