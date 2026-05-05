Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αλλά και τον υδράργυρο να ξεπερναέι τους 30 βαθμούς Κελσίου, περιμένουμε σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, τις επόμενες ημέρες.

Mπαίνουμε σε καθαρά ανοιξιάτικη τροχιά. Σιγά σιγά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open,Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα μας έρχονται πιο θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, ταυτόχρονα όμως αυτή η ανοιξιάτικη ατμοσφαιρική κυκλοφορία, θα σηκώσει και αφρικανική σκόνη.

Περιμένουμε κυρίως την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, να επηρεάσουν τη χώρα μας και κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

Σήμερα, ο ανοιξιάτικος καιρός πλέον αναμένεται να κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο των περισσοτέρων γεωγραφικών διαμερισμάτων. Μόνο προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα θα συναντήσουμε λίγες τοπικές συννεφιές. Υπάρχει, μία κάποια πιθανότητα, να βγουν κάποιες μπόρες, σε βουνά της ανατολικής Μακεδονίας αργά το απόγευμα.

Οι βοριάς αρχίζει και περιορίζει τη δράση του προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, στο Καρπάθιο και γύρω από τη Ρόδο. Τοπικά σε αυτές τις περιοχές ο άνεμος θα είναι ισχυρός, ωστόσο από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, θα γυρίσει ο άνεμος σε νότιο, θα αρχίσει να ενισχύεται προς την πλευρά του Ιονίου πελάγους και αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει πιο θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας και στην μεταφορά αφρικανική σκόνης. Για ένα ακόμη 24ωρο ο υδράργυρος ξεκινάει από χαμηλές τιμές, στη συνέχεια όμως ανεβαίνει η θερμοκρασία σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Σήμερα, θα προσεγγίσουμε τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και κοντά στην Παρασκευή θα δούμε τον υδράργυρο να εκτοξεύεται στους 30 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα για περιοχές της χώρας μας όπου ο βοριάς λειτουργεί σαν καταβάτης.

Στην Αττική, σήμερα, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Πλέον οι άνεμοι θα πνέουν με ασθενείς εντάσεις προς το Αιγαίο. Αισθητή θα είναι και η θαλάσσια αύρα κοντά στο απόγευμα. Ξεκινάμε με χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ αργά το μεσημέρι, θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν θα αντιμετωπίσει τίποτα το αξιόλογο από πλευράς καιρικών φαινομένων. Η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει μέχρι και τις απογευματινές ώρες με κάποια περάσματα από νέφη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει ακόμα και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί θα κάνει και πάλι κρύο.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Πέμπτη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο από πλευράς βροχοπτώσεων. Ένα βαρομετρικό χαμηλό θα δραστηριοποιηθεί στις ακτές της βόρειας Αφρικής και σιγά σιγά θα τείνει να πλησιάσει και την περιοχή μας. Θα μεταφερθούν πιο θερμές και πιο υγρές αέριες μάζες, συνοδεία αφρικανικής σκόνης.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα έχουμε λίγες βροχές στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και στην απομάκρυνση αυτού του κύματος κακοκαιρίας, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πρόκειται για λασποβροχές συνοδεία υψηλών θερμοκρασιακών τιμών.

Την Παρασκευή ίσως δούμε 28 με 30 βαθμούς κυρίως στα ανατολικά και νότια. Το Σάββατο ίσως πέσει λίγο η θερμοκρασία για να τραβήξει και πάλι την ανηφόρα ο υδράργυρος από την Κυριακή, αλλά κυρίως Δευτέρα της άλλης εβδομάδας, όπου τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θέλουν θερμοκρασίες ακόμα και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Εισερχόμαστε πιο βαθία σε ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο. Μία παρένθεση λίγων βροχοπτώσεων την Παρασκευή με το Σάββατο, συνοδεία και αφρικανικής σκόνης και από την Κυριακή, πάμε σε σχεδόν καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, μιας και μία αρκετά θερμή αέρια μάζα αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα μας και από τα δυτικά - νοτιοδυτικά τμήματα, εκτοξεύοντας τη θερμοκρασία ακόμη και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα βοηθήσει να ανέβει και η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας. Εβδομάδα με την εβδομάδα θα επηρεάζεται και η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, με αποτέλεσμα να γίνει πιο ήπιο το καιρικό σκηνικό, σε όσους προσπαθήσουν να κάνουν το μπάνιο τους. Οι θάλασσές μας είναι αρκετά κρύες προς την πλευρά του Αιγαίου.

