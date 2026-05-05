Ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μιλήσει το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον 20 φορές με τον Κωστή Χατζηδάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Μόλις μερικές ώρες μετά τη διάψευση του Νίκου Ανδρουλάκη, στη χθεσινή συνέντευξή του στον Alpha, ότι υπήρχε συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία για την ηγεσία – για τους δύο από τους τρεις υποψηφίους – των Ανεξάρτητων Αρχών, ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε τη στήλη «Ο Πληροφοριοδότης» ότι υπάρχουν κρατημένα μηνύματα που επιβεβαιώνουν την επικοινωνία του Κωστή Χατζηδάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας, αλλά πέρα από τα μηνύματα, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει μιλήσει με τον κ. Χατζηδάκη – δεν ξέρω αν είναι πάνω από 30 – σίγουρα πάνω από 20 φορές. Υπάρχουν και μηνύματα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε με σαφώς δηκτικό ύφος, λέγοντας:

«Δεν ξέρω αν τον ήθελε για την πορεία των Play Offs στην Ευρωλίγκα, μιας και είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί ή για το Final Four. Καλά έκαναν και μιλούσαν, γιατί έπρεπε η χώρα να έχει ανεξάρτητες αρχές. Το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν είναι αναπάντητες. Είναι συνομιλίες».

Ε.Σ.