Για «ζύγι πολιτικής επιβίωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης» κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη στάση της απέναντι στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης και υπονόμευση της θεσμικής λειτουργίας.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τη διερεύνηση των σκανδάλων «ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση», όπου «όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης».

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιοριζόμενος στη δήλωση ότι «αξιολογείται η πρόταση». Όπως υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση «δεν απαντά ούτε θετικά ούτε αρνητικά», καθώς «πρώτα μετρά το πολιτικό κόστος της συγκάλυψης που επιχειρεί».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία «δεν αναζητά την αλήθεια», αλλά «τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά» από μια υπόθεση που «αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου» και «εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σκάνδαλο των υποκλοπών «διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στη Βουλή. Από τη μία πλευρά, γίνεται αναφορά στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο που «στάθηκε στο ύψος του», ενώ από την άλλη ασκείται κριτική στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος «επέλεξε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, παραβιάζοντας κάθε έννοια αμεροληψίας».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη λειτουργία της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή «απαξιώθηκε και νοθεύτηκε πολιτικά», ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί «ένα νέο πραξικόπημα συγκάλυψης» προκειμένου να αποτρέψει τη σύσταση νέας επιτροπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανάγκης 151 ψήφων για τη σύσταση Εξεταστικής λόγω «εθνικής ασφάλειας», η ανακοίνωση το χαρακτηρίζει «νομικά και κοινοβουλευτικά αβάσιμο», επικαλούμενη το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, σύμφωνα με τα οποία η αυξημένη πλειοψηφία αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας – όχι την υπόθεση των υποκλοπών. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι και η προηγούμενη Εξεταστική συγκροτήθηκε με τον κανόνα των 120 βουλευτών.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να λειτουργούν α λα καρτ» και διαμηνύει πως, παρά τις προσπάθειες καθυστέρησης ή παρεμπόδισης, «η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί».