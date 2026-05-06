Το «The Boroughs» με την υπογραφή των δημιουργών του Stranger Things ερχεται στο Netflix στις 21 Μαΐου.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για τη σειρά «The Boroughs», των αδερφών Ντάφερ, δημιουργών του «Stranger Things», οι οποίοι αναλαμβάνουν τον ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών στη νέα σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Άλφρεντ Μολίνα ως Σαμ, η Τζίνα Ντέιβις ως Ρενέ και άλλοι.

Το τρέιλερ μάς δίνει μια γεύση από μια σειρά γεμάτη υπερφησικές περιπέτειες επιστημονικής φαντασίας, η οποία μοιάζει σε ύφος με το «Stranger Things».

Σε έναν φαινομενικά τέλειο οίκο ευγηρίας, μια ομάδα απίθανων ηρώων μάχεται μια απόκοσμη δύναμη που απειλεί να τους στερήσει το μοναδικό πράγμα που εξαντλείται, τον χρόνο.



Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «Στην ηλιόλουστη έκταση της ερήμου του Νέου Μεξικού βρίσκεται το The Boroughs, μια γραφική κοινότητα συνταξιούχων που υπόσχεται στους κατοίκους της τις καλύτερες στιγμές της ζωής τους. Για τον νεοαφιχθέντα όμως Σαμ Κούπερ (Άλφρεντ Μολίνα), ο παράδεισος μοιάζει περισσότερο με φυλακή. Όλα αλλάζουν όταν μια τρομακτική νυχτερινή συνάντηση αποκαλύπτει ότι κάτι τερατώδες παραμονεύει στα περιποιημένα αδιέξοδα δρομάκια. Έχοντας απορριφθεί από τις αρχές ως ένας ακόμη μπερδεμένος ηλικιωμένος, ο Σαμ βρίσκει απρόσμενους συμμάχους σε μια ομάδα περιθωριακών της γειτονιάς: έναν έξυπνο πρώην δημοσιογράφο, έναν πνευματικό ερευνητή, έναν κυνικό μουσικό μάνατζερ και έναν λαμπρό γιατρό που έχει εξαντλήσει τις επιλογές του. Παρεξηγημένοι και υποτιμημένοι, αυτοί οι απρόσμενοι ήρωες πρέπει να ενωθούν για να ξετυλίξουν τη σκοτεινή αλήθεια που κρύβεται στην καρδιά του The Boroughs πριν τελειώσει ο χρόνος τους».

{https://youtu.be/PsvUvqXoTpE?si=17MS14RSsyYhDftf}

Στο καστ συμμετέχουν επίσης, μεταξύ άλλων, η Άλφρε Γούνταρντ στο ρόλο της Τζούντι, ο Ντένις Ο’Χέαρ στο ρόλο του Γουάλι, ο Κλαρκ Πίτερς στο ρόλο του Άρτ, ο Μπιλ Πούλμαν στο ρόλο του Τζακ, ο Κάρλος Μιράντα στο ρόλο του Παζ, η Τζένα Μαλόουν στο ρόλο της Κλερ, ο Σεθ Νούμριτς στο ρόλο του Μπλέιν και η Άλις Κρεμέλμπεργκ στο ρόλο της Ανελίζ.

Ο Τζέφρι Άντις και ο Γουίλ Μάθιους είναι οι δημιουργοί και οι showrunners της σειράς. Είναι επίσης εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τους Χίλαρι Λίβιτ και Μπεν Τέιλορ.

Η σειρά «The Boroughs» θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 21 Μαΐου 2026..