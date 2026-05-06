Oι εξετάσεις είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Tα σχολεία που έχουν επιλεχθεί να συμμετάσχουν στις φετινές εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα, την ελληνική PISA, που διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο την Τετάρτη 20 Μαΐου για τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου προετοιμάζονται για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη στάλθηκαν στους διευθυντές από το ΥΠΑΙΘΑ αναλυτικές οδηγίες που καθορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο διεξαγωγής, τη συμμετοχή των μαθητών και τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Η συνολική διάρκειά τους θα είναι 190 λεπτά και περιλαμβάνει εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα διάρκειας 75 λεπτών, διάλειμμα 30 λεπτών, εξέταση στα Μαθηματικά επίσης 75 λεπτών και, τέλος, 10 λεπτά για τη συμπλήρωση κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων από τους μαθητές.

Η εποπτεία της διαδικασίας ανήκει στους Διευθυντές Eκπαίδευσης οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο δεν μπορέσει να συμμετάσχει για σοβαρό λόγο, προβλέπεται αντικατάστασή του από άλλο με παρόμοια χαρακτηριστικά. Παράλληλα, για κάθε σχολική μονάδα ορίζεται Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο οποίος υποστηρίζει τη διαδικασία.

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος του διευθυντή κάθε σχολείου, ο οποίος έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εξετάσεων, τον ορισμό επιτηρητών και τη συνολική εποπτεία. Σε κάθε αίθουσα προβλέπονται δύο επιτηρητές, εκτός από τα ολιγοθέσια σχολεία όπου μπορεί να υπάρχει ένας.

Η συμμετοχή των μαθητών διαφέρει ανά βαθμίδα. Στα Δημοτικά συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της Στ’ τάξης, ενώ στα Γυμνάσια επιλέγονται ένα ή δύο τμήματα της Γ’ Γυμνασίου, ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους προβλέπονται διευκολύνσεις, όπως υποστήριξη από εκπαιδευτικό και πιθανή παράταση χρόνου έως 15 λεπτά ανά μάθημα. Τα θέματα των εξετάσεων θα διατεθούν την ίδια ημέρα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με χρήση των κωδικών του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ενώ η ευθύνη εκτύπωσης και διανομής τους ανήκει επίσης στο σχολείο. Η διαδικασία βασίζεται σε ανώνυμα απαντητικά δελτία, στα οποία οι μαθητές απαντούν τόσο σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και σε ορισμένες ανοιχτού τύπου, όπου απαιτείται αιτιολόγηση.

Σημαντική έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των μαθητών με τη μορφή των εξετάσεων. Για τον λόγο αυτό, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά θέματα και απαντήσεις από προηγούμενα έτη στην ιστοσελίδα της Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε οι εκπαιδευτικοί να τα αξιοποιήσουν στην προετοιμασία. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα απαντητικά δελτία —συμπληρωμένα και μη— συγκεντρώνονται και αποστέλλονται αυθημερόν για επεξεργασία. Στόχος των εξετάσεων δεν είναι η βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών, αλλά η αποτύπωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Ελληνική PISA: Πού και πότε θα αναρτηθούν τα θέματα της εξέτασης

Τα θέματα των εξετάσεων που θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας https://eedx.eservices.iep.edu.gr/home στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στις εξετάσεις, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του/της Διευθυντή/-ντριας – Προϊσταμένου/-ης της σχολικής μονάδας. Ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας – Προϊσταμένου/-ης της σχολικής μονάδας είναι η λήψη (download), εκτύπωση και διανομή των θεμάτων στους/στις μαθητές/τριες που συμμετέχουν.

Παραδείγματα θεμάτων - Τι θα ισχύσει για την εξέταση σε Μαθηματικά και Νεοελληνική Γλώσσα

Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων, καθώς και τα θέματα των προηγούμενων ετών και οι απαντήσεις τους είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες: https://www.iep.edu.gr/themata-eedch/ και https://www.iep.edu.gr/category/ethnikes-exetaseis-diagnostikou-chara/apotelesmata/. Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τα προαναφερόμενα παραδείγματα στην τάξη τους, έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές/-τριες με τη διαδικασία απάντησης σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην υπόδειξη ότι οι μαθητές/-τριες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά κάθε μία από τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις πριν προβούν στην τελική τους επιλογή. Επίσης, επισημαίνεται πως δύο (2) από τα ερωτήματα του θέματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και δύο (2) από τα ερωτήματα του θέματος των Μαθηματικών θα είναι ανοικτού τύπου, στα οποία οι μαθητές/-τριες θα κληθούν να τεκμηριώσουν την απάντησή τους. Οι μαθητές/-τριες θα σημειώνουν τις απαντήσεις τους στις κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε ξεχωριστό ανώνυμο απαντητικό δελτίο. Στις ανοικτές ερωτήσεις οι μαθητές/-τριες γράφουν τις απαντήσεις στα αντίστοιχα πεδία του ιδίου ανώνυμου απαντητικού δελτίου. Ειδικότερα, για τα Μαθηματικά επισημαίνεται ότι πρέπει να καταγράψουν τις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων και όχι μόνο την ορθή απάντηση.

Ελληνική PISA: Η λίστα με τα σχολεία

Οι μαθητές θα καταγράφουν τις απαντήσεις τους σε ειδικά απαντητικά δελτία και στη συνέχεια θα συμπληρώνουν μια ενότητα κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων. Τα απαντητικά φύλλα θα αποσταλούν για επεξεργασία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο έχει την ευθύνη της επιστημονικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων.Όπως διευκρινίζεται, οι εξετάσεις έχουν αποκλειστικά διαγνωστικό χαρακτήρα: τα αποτελέσματα είναι ανώνυμα, δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία των μαθητών και δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή την αποφοίτησή τους. Στόχος της διαδικασίας είναι η χαρτογράφηση του επιπέδου του εκπαιδευτικού συστήματος, ο εντοπισμός πιθανών κενών στα προγράμματα σπουδών και η διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Η λίστα με τα 600 σχολεία που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις εδώ