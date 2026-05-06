«Η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤnews, προσθέτοντας πως «για να συμβεί αυτό, πρέπει δύο άνθρωποι να είναι κοντά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση με τη μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή η ιλαρά». «Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για ένα πλοίο που έχει περίπου 150 επιβάτες και μέχρι στιγμής επτά άνθρωποι είχαν συμπτώματα. Συνεπώς, εάν ήταν κάτι τόσο μεταδοτικό, θα είχαμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους με συμπτώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων έχει στείλει ήδη ειδικό επιστήμονα στο κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να συντονίσει ακόμα καλύτερα τη διαδικασία ιχνηλάτησης.

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι «δεν κινδυνεύουμε από πανδημία», ενώ πρόσθεσε ότι «στην Ελλάδα κάθε χρόνο, από το 2004 που επιτηρούμε το νόσημα έχουμε ένα με δύο περιστατικά. Υπήρξε και χρονιά που είχαμε τέσσερα περιστατικά λοίμωξης από χανταϊό. Όλα αυτά τα χρόνια θρηνήσαμε μόνο μία απώλεια».

Σχετικά με τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, σχολίασε ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ζει στην Ελλάδα ή εάν είναι κάποιος Έλληνας που ζει στο εξωτερικό (…) Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα μας δώσει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας του».

