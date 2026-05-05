Γιατροί υποστηρίζουν ότι ο χανταϊός (hantavirus), ο οποίος είναι σπάνιος, μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε κάτι πολύ σοβαρό.

Ο Jordan Herbst ήταν 14 ετών όταν αρρώστησε, νομίζοντας ότι έχει γρίπη. Λίγες ημέρες μετά τα πρώτα συμπτώματα, είχε πόνους και ρίγη, ενώ ανέπνεε με δυσκολία. Οι γιατροί που τον εξέτασαν αρχικά στο Bishop της Καλιφόρνιας υπέθεσαν ότι επρόκειτο για πνευμονία. Ωστόσο, η αναπνοή του επιδεινώθηκε γρήγορα και οι πνεύμονές του άρχισαν να υπολειτουργούν. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε μεγαλύτερο νοσοκομείο, όπου μπήκε σε μηχάνημα υποστήριξης της καρδιάς και των πνευμόνων του. «Είναι ό,τι πιο κοντινό στο αίσθημα του πνιγμού», τονίζει στους New York Times ο Jordan Herbst, ο οποίος σήμερα είναι 26 ετών. «Προσπαθείς να αναπνεύσεις και απλώς δεν μπορείς να πάρεις αέρα», θυμάται. Ο Herbst είχε διαγνωστεί με χανταϊό (hantavirus), μια σπάνια λοίμωξη που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι υπήρξαν ένα επιβεβαιωμένο και πέντε ύποπτα κρούσματα χανταϊού σε επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον Ατλαντικό. Τρεις από αυτούς τους επιβάτες πέθαναν.

Δεν είναι σαφές πώς μολύνθηκαν οι ασθενείς. Οι άνθρωποι συνήθως κολλούν τον ιό μέσω έκθεσης σε περιττώματα, ούρα ή σάλιο τρωκτικών, αν και ένα στέλεχος μπορεί επίσης να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων σε παρατεταμένη στενή επαφή, ανέφερε η δρ Gaby Frank, διευθύντρια του Johns Hopkins Special Pathogens Center.

Στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί συνολικά 890 κρούσματα από το 1993. Τα περισσότερα έχουν εμφανιστεί δυτικά του ποταμού Μισισιπή.

Περίπου 35% των κρουσμάτων στις ΗΠΑ είναι θανατηφόρα. Επίσης, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με το στέλεχος του ιού. Τόσο το Sin Nombre στις ΗΠΑ όσο και το Andes στη Νότια Αμερική μπορούν να προκαλέσουν το hantavirus pulmonary syndrome.

Στα αρχικά στάδια εμφανίζονται πυρετός, ρίγη, μυαλγίες, πονοκέφαλος και γαστρεντερικά συμπτώματα, συχνά 1 έως 6 εβδομάδες μετά την έκθεση.

Σε αυτό το στάδιο, «είναι πολύ εύκολο η διάγνωση να παραπέμπει σε πολλές άλλες ιογενείς λοιμώξεις», είπε ο δρ Charles Van Hook.

Κάποιοι ασθενείς αναρρώνουν μόνοι τους. Σε άλλους, ωστόσο, η λοίμωξη επιδεινώνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Ο ιός προσβάλλει τα αιμοφόρα αγγεία, τα οποία αρχίζουν να «διαρρέουν» υγρό στους πνεύμονες.

«Οι πνεύμονες γίνονται ουσιαστικά ένα πλήρως εμποτισμένο σφουγγάρι», τονίζει η δρ Martha Blum.

Οι ασθενείς εμφανίζουν σφίξιμο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή. Η πίεση πέφτει, η καρδιά προσπαθεί να αντισταθμίσει αλλά δεν μπορεί, και μπορεί να χρειαστεί μηχανική υποστήριξη καρδιάς-πνευμόνων.

Μπορεί ο ασθενής να πεθάνει μέσα σε 24-48 ώρες

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον χανταϊό, σύμφωνα με την δρ Blum, οπότε οι γιατροί χρησιμοποιούν μέσα όπως οξυγόνο και υποστήριξη καρδιάς-πνευμόνων για να βοηθήσουν τους ασθενείς να «περάσουν το κύμα» της λοίμωξης και να επιτρέψουν στα όργανά τους να αναρρώσουν.

Χωρίς γρήγορη διάγνωση και αυτού του είδους την υποστηρικτική φροντίδα, ένας ασθενής που εισέρχεται σε αυτή τη σοβαρή φάση της λοίμωξης μπορεί να πεθάνει μέσα σε 24 έως 48 ώρες, σύμφωνα με το National Emerging Special Pathogens Training and Education Center.

Η 37χρονη Kristine Musson, χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη το 2023. «Άρχισα να σκέφτομαι το χειρότερο», αναφέρει.

Ένας γιατρός είπε στον σύζυγό της ότι αν είχαν φτάσει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μόλις μία ώρα αργότερα, πιθανότατα δεν θα είχε επιβιώσει.

Όσοι επιβιώνουν μπορεί να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν κόπωση και δυσκολία στην αναπνοή καθώς οι πνεύμονές τους συνεχίζουν να επουλώνονται, αναφέρει η δρ Frank.

Ο Jordan Herbst πέρασε έξι ημέρες σε τεχνητό κώμα προκειμένου να δοθεί στο σώμα του η ευκαιρία να καταπολεμήσει τον ιό. Ακόμη και όταν αισθάνθηκε αρκετά καλά για να πάρει εξιτήριο, κουραζόταν εύκολα και χρειαζόταν να σταματά το περπάτημα κάθε 15 μέτρα... Πέρασαν αρκετοί μήνες μέχρι να νιώσει ξανά φυσιολογικά...

Με πληροφορίες από New York Times