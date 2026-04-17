Μπούκωμα, καταρροή, φτέρνισμα, βήχας. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να μας ταλαιπωρούν μέσα στη μέρα και συχνά γεννούν το ίδιο ερώτημα: «Μήπως έχω κάποια ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού-που συνήθως ονομάζουμε “κρυολόγημα” ή είναι αλλεργία;».



«Η αλήθεια είναι πως η διάκριση δεν είναι πάντα εύκολη – κι όμως, είναι κρίσιμη, αφού η σωστή διάγνωση οδηγεί και στη σωστή αντιμετώπιση», απαντάει η κ. Σοφία Σολιδάκη, Αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων,

Επιστημονικά υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος Μetropolitan General και συνεχίζει με τα συμπτώματα και τις διαφορές των δύο παθήσεων, τη διάγνωσή τους, αλλά και το ποτέ πρέπει να συμβουλευτούμε τον ειδικό ιατρό:

Τα κοινά σημεία που μπερδεύουν

Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν:

καταρροή

μπούκωμα στη μύτη

φτέρνισμα

πονοκέφαλος από τη συμφόρηση

βήχας

Αυτή η ομοιότητα είναι που συχνά οδηγεί σε παρερμηνείες και σε λάθος χειρισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι βασικές διαφορές

Για να ξεχωρίσει κανείς την αλλεργία από μία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, είναι χρήσιμο να δώσει προσοχή σε ορισμένα χαρακτηριστικά:

Έναρξη συμπτωμάτων

Αλλεργία: Εμφανίζεται ξαφνικά, συχνά μέσα σε λίγα λεπτά μετά την έκθεση σε αλλεργιογόνο (π.χ. γύρη, σκόνη, τρίχωμα ζώου).

Λοίμωξη του αναπνευστικού: Ξεκινά σταδιακά, με αίσθημα κακουχίας που χειροτερεύει σε 1–2 ημέρες.

Διάρκεια

Αλλεργία: Τα συμπτώματα διαρκούν όσο υπάρχει επαφή με το αλλεργιογόνο – μπορεί να είναι μέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Λοίμωξη του αναπνευστικού: Συνήθως διαρκεί 5–7 ημέρες και μετά υποχωρεί.

Ειδικά συμπτώματα

Αλλεργία: Έντονη φαγούρα στη μύτη, τα μάτια και τον λαιμό, δακρύρροια, διάφανη και υδαρής καταρροή.

Λοίμωξη του αναπνευστικού: Πυρετός (έστω χαμηλός), πονόλαιμος, μυαλγίες, αίσθημα κόπωσης.

Εποχικότητα

Αλλεργία: Συχνά εμφανίζεται συγκεκριμένες εποχές (π.χ. άνοιξη για τη γύρη) ή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (παλιά σπίτια, σκονισμένα δωμάτια).

Λοίμωξη του αναπνευστικού: Πιο συχνή τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες λόγω ιών.

Γιατί έχει σημασία η σωστή διάγνωση

Η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού είναι μια παροδική ιογενής λοίμωξη που υποχωρεί με ξεκούραση και συμπτωματική θεραπεία. Η αλλεργία, αντίθετα, μπορεί να είναι χρόνιο πρόβλημα, να επηρεάζει την ποιότητα ζωής και να εξελιχθεί σε άσθμα αν μείνει αδιάγνωστη. Επιπλέον, η λανθασμένη χρήση φαρμάκων (π.χ. αντιβιοτικά χωρίς λόγο ή αντιισταμινικά σε λάθος στιγμή) μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Πότε να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή

Όταν τα συμπτώματα επιμένουν πάνω από δύο εβδομάδες

Όταν ο ύπνος και η καθημερινότητα επηρεάζονται σημαντικά

Όταν υπάρχει δύσπνοια, βήχας που δεν περνά ή συχνές «υποτροπές»

«Η επίσκεψη σε αλλεργιολόγο βοηθά να γίνει σαφής διάγνωση μέσω κατάλληλων τεστ και να δοθεί στοχευμένη θεραπεία – από φαρμακευτική αγωγή έως ανοσοθεραπεία.

Η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού φεύγει από μόνη της· η αλλεργία όχι. Γι’ αυτό και η διάκριση ανάμεσα στα δύο δεν είναι απλώς λεπτομέρεια, αλλά το πρώτο βήμα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής», καταλήγει η κ. Σολιδάκη.