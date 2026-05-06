Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, δήλωσε ο επικεφαλής της Φερνάντο Κλαβίχο.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουμε το κοινό ή να εγγυηθούμε την ασφάλειά του», τόνισε ο Φ. Κλαβίχο μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Παράλληλα επεσήμανε ότι ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα.

Νωρίτερα σήμερα ο ισπανικός κρατικός σταθμός TVE, επικαλούμενος πηγές από το υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα δέσει στην Τενερίφη.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας.

Σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο ο Νοτιοαφρικανός υπουργός Υγείας Άαρον Μοτσοαλέντι ανέφερε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) έδειξαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τόνισε ο Μοτσοαλέντι.

Άλλα στελέχη του χανταϊού - συνολικά 38 είναι γνωστά - συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης - έχουν πεθάνει, ενώ 147 άνθρωποι - 59 μέλη του πληρώματος και 88 επιβάτες - από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Εξάλλου τρία από τα ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη και οδηγήθηκαν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο για να απομακρυνθούν από τη χώρα, σημείωσε ο ΠΟΥ.