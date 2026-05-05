Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, στο κρουαζιερόπλοιο έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα χανταϊού.

Δεν έχει τέλος το θρίλερ για τους επιβάτες και το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο ανησυχίας λόγω πιθανής εστίας χανταϊού, με τις αποφάσεις για τον ελλιμενισμό του να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Οι ισπανικές Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να λάβουν οριστική απόφαση για το αν θα επιτραπεί στο πλοίο να προσεγγίσει λιμάνι, μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων που συλλέγονται. Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες η Ισπανία είχε δεχθεί να «δέσει» το πλοίο στα Κανάρια Νησιά.

Παράλληλα, το ισπανικό υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τον ΠΟΥ και ότι έχει συμφωνηθεί η αποστολή ομάδας επιδημιολόγων, η οποία θα εξετάσει την κατάσταση επί του πλοίου. Στόχος της επιθεώρησης είναι να αποτυπωθεί η υγειονομική εικόνα, να εντοπιστούν τυχόν νέα περιστατικά με συμπτώματα και να καταγραφούν οι επαφές υψηλού και χαμηλού κινδύνου, ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για τυχόν μεταφορά επιβατών και τη διαδρομή του πλοίου.

Από κυβερνητικής πλευράς τονίζεται ότι οι υπηρεσίες είναι προετοιμασμένες για παροχή ιατρικής φροντίδας, αξιολόγηση των περιστατικών και, αν χρειαστεί, υγειονομικές παρεμβάσεις όπως απολύμανση, εφόσον ζητηθεί στο πλαίσιο των διεθνών διαδικασιών.

Την ίδια ώρα, το ζήτημα παραμένει πολιτικά και γεωγραφικά ανοιχτό, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το πλοίο θα κατευθυνθεί τελικά προς τα Κανάρια Νησιά, θα παραμείνει στην περιοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου ή θα αναζητήσει εναλλακτική λύση, όπως ενδεχομένως η Ολλανδία, χώρα στην οποία υπάγεται η σημαία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές, που δηλώνουν ότι εξακολουθούν να λείπουν κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο μετάδοσης και την εξέλιξη της κατάστασης. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα που επικαλείται ο ΠΟΥ, έχουν καταγραφεί συνολικά επτά περιστατικά, εκ των οποίων δύο έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται ύποπτα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί και τρεις θάνατοι, ανάμεσά τους δύο ηλικιωμένοι επιβάτες και ένας ακόμη ξένης υπηκοότητας, γεγονός που εντείνει την πίεση για γρήγορη και συντονισμένη διαχείριση της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να εξελίσσεται χωρίς σαφή τελικό προορισμό για το πλοίο και τους επιβαίνοντες.