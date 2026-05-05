Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν κοντά στα υψηλά ημέρας και την πλειονότητα των μετοχών να καταγράφει κέρδη.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες με άνοδο 1,1%. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρουσίασε ενίσχυση, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 224,45 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο όγκος έφτασε τα 31,28 εκατ. τεμάχια. Σημαντικό μέρος του τζίρου προήλθε από πακέτα συνολικής αξίας 37,5 εκατ. ευρώ, με αυξημένη κινητικότητα σε επιλεγμένους τίτλους. Η συνολική εικόνα της αγοράς αποτυπώθηκε και στο ισοζύγιο των μετοχών, με 86 τίτλους να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι 41 που κινήθηκαν πτωτικά, ενώ 72 παρέμειναν αμετάβλητοι, επιβεβαιώνοντας την ευρεία διάχυση των αγοραστικών κινήσεων.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου, ενισχυόμενος κατά 1,91% στις 2.501,24 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη 1,19% στις 5.649,56 μονάδες. Πιο συγκρατημένη ήταν η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον σχετικό δείκτη να κλείνει στις 2.904,02 μονάδες με οριακή άνοδο 0,12%.

Στο ταμπλό, ισχυρή ήταν η εικόνα των τραπεζών, με την Εθνική να ξεχωρίζει κλείνοντας με άνοδο 2,81% στα 13,88 ευρώ. Ακολούθησαν η Πειραιώς με +1,82% στα 8,16 ευρώ, η Alpha Bank με +1,74% στα 3,50 ευρώ και η Eurobank με +1,21% στα 3,65 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνολική δυναμική του κλάδου.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ElvalHalcor κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο με άλμα 7,67% στα 4,35 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκαν επίσης η Βιοχάλκο με +1,17% και η Cenergy που έκλεισε οριακά ανοδικά κατά 0,24%, επεκτείνοντας το ανοδικό της σερί. Η ΔΕΗ συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας με 43,5 εκατ. ευρώ, κλείνοντας σχεδόν αμετάβλητη με +0,11% στα 18,2 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν ακόμη η Metlen με +1,84%, η Allwyn με +1,52%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με +1,12% και η Helleniq Energy με +1,29%, ενώ ο Σαράντης κατέγραψε ισχυρότερα κέρδη 3,52%.

Στον αντίποδα, περιορισμένες ήταν οι απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τη Motor Oil να υποχωρεί οριακά κατά 0,05% και την ΑΚΤΟΡ να κλείνει στο -0,55%. Πιέσεις καταγράφηκαν και σε επιμέρους τίτλους της μεσαίας κατηγορίας, όπως η Austriacard με -1,19% και ο ΟΛΠ με -1,94%, ενώ η Intralot σημείωσε μικρή πτώση 0,36%.