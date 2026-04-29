Με οριακές μεταβολές και περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.200,69 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,11%.

Ο τζίρος παρουσίασε περαιτέρω κάμψη, διαμορφούμενος στα 171,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 24,6 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 28,41 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή ένταση των συναλλαγών. Συνολικά, στο σύνολο της αγοράς 53 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 72 που υποχώρησαν, ενώ 74 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας την επιφυλακτική στάση των επενδυτών και την έλλειψη ισχυρής κατεύθυνσης.

Οι επιμέρους δείκτες κινήθηκαν επίσης μεικτά, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,23% στις 2.514,76 μονάδες και τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να καταγράφει απώλειες 0,13% στις 5.578,33 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε οριακά ανοδικά με +0,1% στις 2.866,65 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Cenergy Holdings ξεχώρισε με άνοδο 6,72% στα 23,20 ευρώ, αποτελώντας τον βασικό μοχλό στήριξης της αγοράς. Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν επίσης η Motor Oil με +3,68% στα 36,60 ευρώ και η GEK TERNA με +1,92% στα 40,06 ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τίτλοι όπως η ΕΛΧΑ και η Βιοχάλκο.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν τραπεζικές και λοιπές δεικτοβαρείς μετοχές, με την Alpha Bank να σημειώνει απώλειες 1,97% στα 3,43 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η OTE με -1,64%, η Metlen με -1,55% και η ΔΕΗ με -1,32%.