Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στο χαμηλό ημέρας, στις 2.203,09 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,85%.

Σε πτωτική τροχιά επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη σημερινή συνεδρίαση να ολοκληρώνεται υπό το βάρος της διεθνούς νευρικότητας και της περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του παρατεταμένου κλεισίματος του Ορμούζ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας, στις 2.203,09 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,85%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 203,09 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, ενώ ο όγκος συναλλαγών έφτασε τα 33,18 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή επενδυτική διάθεση που χαρακτήρισε τη συνεδρίαση. Στο σύνολο της αγοράς, 76 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 58 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 65 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,18% στις 2.520,54 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές καταγράφηκαν πιέσεις για τρίτη διαδοχική ημέρα. Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,19 ευρώ με απώλειες 0,85%, η Εθνική Τράπεζα στα 13,85 ευρώ με -1,63%, η Alpha Bank στα 3,50 ευρώ με -2,48% και η Eurobank στα 3,80 ευρώ με -0,60%. Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε ανοδικά, κλείνοντας στα 9,14 ευρώ με οριακή άνοδο 0,33%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με πτώση 0,84% στις 5.585,76 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε απώλειες 1,59% στις 2.863,89 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΔΕΗ έκλεισε στα 18,20 ευρώ με πτώση 0,55%, η Aegean υποχώρησε σημαντικά στα 11,73 ευρώ με -6,9% λόγω αποκοπής μερίσματος, ενώ απώλειες κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,6%), η Allwyn (-2,4%), η Jumbo (-1,53%) και η Τιτάν (-1,55%). Στον αντίποδα, θετικά κινήθηκαν η Coca Cola με άνοδο 0,93% στα 49 ευρώ, η Motor Oil με +0,8% στα 35,30 ευρώ και η Cenergy με οριακά κέρδη 0,09%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση επικράτησαν τάσεις κατοχύρωσης κερδών, με την Intracom να κλείνει στα 3,30 ευρώ με απώλειες 4,35% και την Intralot στα 1,09 ευρώ με -3,19%. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η ΑΒΑΞ (-3,08%), η Fourlis (-2,71%), η Autohellas (-2,37%) και η Austriacard (-2,21%), ενώ ο ΑΔΜΗΕ διαφοροποιήθηκε ανοδικά με κέρδη 1,09% στα 3,24 ευρώ.