Στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο σύνολο της αγοράς, 49 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 54 κινήθηκαν πτωτικά και 33 παρέμειναν αμετάβλητες.

Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 0,98% και να κλείνει στις 2.396 μονάδες, πλησιάζοντας τις 2.400 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 236 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να φτάνει τα 31,74 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω 31 πακέτων διακινήθηκαν μετοχές συνολικής αξίας 38,5 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 49 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 54 κινήθηκαν πτωτικά και 33 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε επίσης ανοδικά, σημειώνοντας κέρδη 1,22% και ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 2.679 μονάδες. Στις τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου ξεχώρισε με άνοδο 3,08%, ενώ ακολούθησαν η Optima Bank με 1,99%, η Εθνική Τράπεζα με 1,74%, η Eurobank με 1%, η Alpha Bank με 0,66% και η Πειραιώς με 0,34%. Αντίθετα, η Credia έκλεισε με απώλειες 0,33%.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν η Εθνική Τράπεζα με 35,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,02 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο όγκου πρωταγωνίστησαν η Eurobank και η Alpha Bank με 6,36 εκατ. και 4,31 εκατ. μετοχές αντίστοιχα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κατέγραψε άνοδο 1,04% στις 6.079 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,19% στις 3.109 μονάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν η Τιτάν (+4,27%), η Allwyn (+3,17%), η Lamda Development (+2,23%), η Motor Oil (+2,16%), ο ΟΤΕ (+2,02%) και η Coca-Cola HBC (+1,54%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η ΕΥΔΑΠ (-2,27%), η Viohalco (-1,85%), η ΕλβαλΧαλκόρ (-1,56%) και η ΕΧΑΕ (-1,19%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά κινήθηκαν ο ΟΛΘ (+2,70%), η Fourlis (+1,96%), η Intracom (+1,56%) και ο ΑΔΜΗΕ (+0,96%), ενώ απώλειες κατέγραψαν η ΑΒΑΞ (-1,66%), η Quest, η Autohellas (-1,44%) και η Noval (-1,12%).

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Mermeren (+5,23%) και της Τιτάν (+4,27%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν τα Κλωστήρια Ναυπάκτου (-4,42%) και η Μαθιός Πυρίμαχα (-4,29%).