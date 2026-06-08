Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 266 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε τα 39,87 εκατ. τεμάχια.

Με οριακή πτώση ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.352 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,13%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 266 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε τα 39,87 εκατ. τεμάχια. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 49 προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικής αξίας 56,1 εκατ. ευρώ.

Η συνολική εικόνα της αγοράς παρέμεινε αρνητική, καθώς 67 μετοχές έκλεισαν πτωτικά, έναντι 35 που ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη, ενώ 34 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Θετικό πρόσημο εμφάνισε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη τραπεζών να ενισχύεται κατά 0,68% και να κλείνει στις 2.672 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Alpha Bank με άνοδο 1,94%, η Eurobank με 1,39% και η Τράπεζα Πειραιώς με 1,36%. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,48%, η Τράπεζα Κύπρου κατά 0,69% και η Optima Bank κατά 0,29%, ενώ η Credia παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε οριακά κατά 0,06% στις 5.965 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε με απώλειες 0,36% στις 3.097 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Allwyn (-3,66%), η Viohalco (-3,12%), η Jumbo (-2,12%), η Aktor (-2,06%), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-1,93%) και η Aegean (-1,90%). Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν η Ελλάκτωρ (+1,25%), ο ΟΤΕ (+0,44%) και η ΔΕΗ (+0,37%).

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των ΑΒΑΞ (-2,30%), Qualco (-2,27%), Trade Estates (-1,68%) και Intracom (-1,35%), ενώ τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Profile (+2,32%) και η Quest Holdings (+1,59%).