Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,59% στις 2.475 μονάδες.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν υψηλότερα παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,59% στις 2.475 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 349 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 55,71 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω 35 προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν πακέτα συνολικής αξίας 31,42 εκατ. ευρώ. Τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας κατέγραψε η ΔΕΗ με 48,81 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 59 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη, 52 έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος και 25 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε επίσης ανοδικά, κλείνοντας με άνοδο 1,14% στις 2.867 μονάδες.Στο ταμπλό των τραπεζών, η Eurobank σημείωσε άνοδο 2,07%, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,11%, η Alpha Bank κατά 1,07% και η Εθνική Τράπεζα κατά 0,88%, ενώ η Optima έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,29%. Αντίθετα, η Credia υποχώρησε κατά 0,65%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,50% στις 6.302 μονάδες. Καλύτερη ήταν η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να καταγράφει κέρδη 1,11% και να διαμορφώνεται στις 3.127 μονάδες.

Πρωταγωνίστρια της υψηλής κεφαλαιοποίησης ήταν η Aktor, η οποία κατέγραψε άλμα 12,53%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο της ημέρας. Ακολούθησαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με κέρδη 2,55%, τα ΕΛΠΕ με 2,16%, η Lamda Development με 1,06% και η Allwyn με 0,54%. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Viohalco με πτώση 2,24%, η Titan με 1,39% και η Jumbo με 0,87%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ξεχώρισε με άνοδο 4,32%, ενώ θετικά κινήθηκαν επίσης οι Byte (+2,15%), Fourlis (+1,94%), Quest (+1,82%) και Κρι Κρι (+1,42%). Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν ο ΟΛΠ (-1,32%), η Profile (-1,30%) και η AEM (-0,88%).