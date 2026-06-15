Στο επίκεντρο των αγοραστικών κινήσεων βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη ΔΤΡ να ενισχύεται κατά 3,17% στις 2.835 μονάδες.

Με άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να αναλαμβάνουν τον ρόλο του βασικού μοχλού της ανόδου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,69% στις 2.462 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 374 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος ανήλθε σε 56,35 εκατ. τεμάχια. Στην αγορά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 35 πακέτα συνολικής αξίας 34,29 εκατ. ευρώ. Η συνολική εικόνα της αγοράς παρέμεινε ιδιαίτερα θετική, καθώς 73 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 34 υποχώρησαν και 29 παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο επίκεντρο των αγοραστικών κινήσεων βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη ΔΤΡ να ενισχύεται κατά 3,17% στις 2.835 μονάδες. Η Alpha Bank πρωταγωνίστησε με άνοδο 6,34%, ενώ ακολούθησαν η Eurobank με κέρδη 3,20%, η Πειραιώς με 3,23%, η Εθνική Τράπεζα με 2,55% και η Τράπεζα Κύπρου με 0,98%. Η Credia έκλεισε επίσης θετικά με άνοδο 0,33%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ενισχύθηκε κατά 1,88% στις 6.270 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε πιο συγκρατημένα κέρδη 0,20%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 3.092 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ακόμη οι μετοχές της Aegean με άνοδο 4,68%, της Ελβαλχαλκόρ με 4,04%, της Cenergy με 3,47%, της Viohalco με 2,78%, της Τιτάν με 2,75% και της Coca-Cola HBC με 1,92%. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil, η οποία υποχώρησε κατά 3,76%, και ο ΟΛΠ με απώλειες 3,56%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά κινήθηκαν οι Fourlis (+3,11%), ΑΒΑΞ (+1,51%), Autohellas (+1,46%) και ΑΕΜ (+0,53%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι Dimand (-2,31%), Profile (-2,04%) και Quest (-1,52%).